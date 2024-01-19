И снова без бюстгальтера: Деми Роуз в откровенном платье похвасталась пышной грудью

Деми Роуз опубликовала в Instagram видео, на котором она появляется в разных обольстительных образах, в которых демонстрирует свои сексуальные формы.

Первый из них нам понравился больше всего. Модель предстала в голубом платье с серебряным принтом, американской проемом и декольте до пупка, сквозь который она похвасталась пышной грудью.

Свой лук Роуз дополнила элегантной высокой прической и макияжем с черными стрелками. Она выглядела очень обольстительно.

Напомним, ранее Деми Роуз похвасталась сексуальным бюстом в бежевом белье с черным кружевом и прозрачном розовом халате с белым кружевом.

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