И снова без бюстгальтера: дочь Майкла Джексона сверкнула сосками на ивенте

26-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон появилась на мероприятии в обтягивающем наряде, который просвечивался.

Дочь покойного поп-короля Майкла Джексона – Пэрис Джексон – стала гостей ивента, на котором отметили номинантов на премию Paramount Golden Globe, состоявшемся в Беверли-Хиллз.

Девушка любит эпатировать публику своими провокационными луками. Вот и в этот раз она появилась на мероприятии без бюстгальтера. На Пэрис было бежевое обтягивающее платье с высокой горловиной, украшенное стразами, от бренда Celine. Наряд просвечивался и Джексон сверкала перед фотографами своей пышной грудью и татуировками. А еще она продемонстрировала красивую стройную фигуру.

Пэрис Джексон / Фото: Getty Images

Аутфит актриса дополнила золотыми босоножками и бежево-золотистой сумочкой с монограммой Celine. У нее была аккуратная укладка с локонами, макияж с персиковыми румянами и помадой терракотового оттенка. Уши Пэрис украсила серьгами-кольцами с бахромой, а руки – кольцами.

Напомним, Пэрис Джексон на вечеринку накануне премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе пришла в черном мини-платье с прозрачным верхом, длинными рукавами и высокой горловиной от бренда Celine. Под нарядом не было нижнего белья.

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