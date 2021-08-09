Идеальна со всех ракурсов: Изабель Гулар в бикини позировала под водой

Бразильская модель продолжает наслаждаться отдыхом в Греции.
В этот раз 36-летняя Изабель Гулар опубликовала кадры, сделанные в бассейне. Девушка позировала в купальнике под водой. Изазебль надела пестрый бикини и солнцезащитный очки, подобрала к аутфиту несколько золотых аксессуаров и была запечатлена под водой.
"У бассейна жизнь крута ", - написала в подписи под снимками звезда.
Гулар не перестает хвастаться перед подписчиками своим идеальным телом и показывать упругие ягодицы с разных ракурсов. Также модель постила и свою тренировку, на отдыхе она тоже не забывает про спорт.
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