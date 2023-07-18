Идеальная Барби: 10 образов Марго Робби, в которых она повторила наряды культовой куклы

Рассматриваем наряды кукол, которыми вдохновлялись стилисты и дизайнеры перед созданием образов для актрисы.
Во время рекламного тура к комедии "Барби" актриса Марго Робби и ее стилист Эндрю Мукамал разработали множество ярких и гламурных образов розового цвета. Но больше всего поклонников актрисы и предстоящего фильма, заинтересовало десять нарядов, которые были вдохновлены самыми культовыми куклами Барби, выпущенными фирмой Mattel.
На Марго можно было увидеть наряды в стиле полосатого купальника куклы 1954 года до нарядов эпохи 1980-х годов. Все вещи для Робби создавались известными брендами.
Balmain - Earring Magic Barbie, 1992
Versace - Day-to-Night, 1985
Versace - Day-to-Night, 1985
Hervé Léger - The Original, 1959
Vivienne Westwood - Enchanted Evening, 1960
Valentino - Pink & Fabulous, 2015
Schiaparelli - Solo in the Spotlight, 1960
Dilara Findikoglu - Brunette Bubble Cut, 1962
Moschino - Sparkling Pink", 1964
Emilio Pucci - Totally Hair", 1992
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