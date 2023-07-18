Идеальная Барби: 10 образов Марго Робби, в которых она повторила наряды культовой куклы

Во время рекламного тура к комедии "Барби" актриса Марго Робби и ее стилист Эндрю Мукамал разработали множество ярких и гламурных образов розового цвета. Но больше всего поклонников актрисы и предстоящего фильма, заинтересовало десять нарядов, которые были вдохновлены самыми культовыми куклами Барби, выпущенными фирмой Mattel.

На Марго можно было увидеть наряды в стиле полосатого купальника куклы 1954 года до нарядов эпохи 1980-х годов. Все вещи для Робби создавались известными брендами.

Balmain - Earring Magic Barbie, 1992

Марго Робби в образе Барби / Фото: Getty Images

Versace - Day-to-Night, 1985

Марго Робби в образе Барби / Фото: Associated Press

Versace - Day-to-Night, 1985

Марго Робби в образе Барби / Фото: Getty Images

Hervé Léger - The Original, 1959

Марго Робби в образе Барби / фото: Andrew Mukamal

Vivienne Westwood - Enchanted Evening, 1960

Марго Робби в образе Барби / Фото: Associated Press

Valentino - Pink & Fabulous, 2015

Марго Робби в образе Барби / Фото: Associated Press

Schiaparelli - Solo in the Spotlight, 1960

Марго Робби в образе Барби / Фото: Associated Press

Dilara Findikoglu - Brunette Bubble Cut, 1962

Марго Робби в образе Барби / Фото: Associated Press

Moschino - Sparkling Pink", 1964

Марго Робби в образе Барби / Фото: Associated Press

Emilio Pucci - Totally Hair", 1992

Марго Робби в образе Барби / Фото: Getty Images

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