Идеальная пара: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс держались за руке на прогулке в Нью-Йорке

Пара вместе уже около 11 лет и воспитывает четырех дочерей.

Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс продолжают каждым своим появлением на публике демонстрировать семейную идиллию. Папарацци опять подловили пару во время прогулки в Нью-Йорке - Блейк и Райан шли по улице держась за руки и болтая.

Блейк традиционно нарядилась в простую и удобную одежду. На звезде сериала Сплетница были свободные джинсы, полосатый джемпер и укороченное пальто с карманами. В руке она держала сумку от Louis Vuitton с монограммой бренда, а обута была в желтые кеды от Converse.

Райан надел светлые штаны, клетчатую рубашку и куртку с нашивкой своего футбольного клуба Рексем - он совладелец этого британского клуба с 2020 года. На голове у актера была серая шапка.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

Что касается аксессуаров Блейк, то с ними она уже появлялась ранее. Звезду заметили как-то одну на прогулке и эта сумка Louis Vuitton висела у нее через плечо.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

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