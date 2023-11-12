Идеальная пара: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс держались за руке на прогулке в Нью-Йорке

Пара вместе уже около 11 лет и воспитывает четырех дочерей.
Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс продолжают каждым своим появлением на публике демонстрировать семейную идиллию. Папарацци опять подловили пару во время прогулки в Нью-Йорке - Блейк и Райан шли по улице держась за руки и болтая.
Блейк традиционно нарядилась в простую и удобную одежду. На звезде сериала Сплетница были свободные джинсы, полосатый джемпер и укороченное пальто с карманами. В руке она держала сумку от Louis Vuitton с монограммой бренда, а обута была в желтые кеды от Converse.
Райан надел светлые штаны, клетчатую рубашку и куртку с нашивкой своего футбольного клуба Рексем - он совладелец этого британского клуба с 2020 года. На голове у актера была серая шапка.
Что касается аксессуаров Блейк, то с ними она уже появлялась ранее. Звезду заметили как-то одну на прогулке и эта сумка Louis Vuitton висела у нее через плечо.
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