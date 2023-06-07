Идеальная пара: влюбленных Дженнифер Лопес и Бена Аффлека подловили целующимися на улице

Несмотря на слухи и сплетни про трудности в отношениях после свадьбы, пара лично показывает миру, что у них все хорошо.

Влюбленных супругов Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили папарацци после шопинга в Беверли-Хиллз, на который они ходили с детьми.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Они мило болтали друг с другом, шутили и постоянно держались за руки.

Также их сфотографировали на пешеходном переходе целующимися. Бен мило приобнял супругу за талию, при этом не отпуская ее руку.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

На Лопес в тот день было летнее полосатое платье от бренда Venroy из натуральной ткани. У наряда были тонкие бретельки и вырез на спине. Образ она дополнила эспадрильями от своего обувного бренда, небольшой сумкой Saint Laurent с золотой фурнитурой и ручкой-цепочкой, серьгами-кольцами от Jennifer Fisher и солнцезащитными очками от Fendi.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Бен оделся в любимый образ - сочетал светлую рубашку, футболку и джинсы. Также на нем были кроссовки Nike и стильные солнцезащитные очки.

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