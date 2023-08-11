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Идеальный "клубничный" макияж на лето: мастер-класс от модели Хейли Бибер

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
262
Время на прочтение
1 мин
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Идеальный "клубничный" макияж на лето: мастер-класс от модели Хейли Бибер

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Это легкий и нежный макияж, который сделает кожу более сияющей и свежей.

Пока в Сети все обсуждают беременна ли Хейли Бибер или это просто очередная неудачная сплетня, супруга Джастина Бибера продолжает вести свой блог. Модель и основатель косметического бренда опубликовала в TikTok видео, в котором показала пошаговый процесс, для достижения "клубничного макияжа" или сияющей кожи с ягодным оттенком и искусственными веснушками, напоминающими семена клубники.

Видео звезды стало вирусным и его на данный момент посмотрели более 10 миллионов раз.

Конечно же в ролике Хейли нанесла несколько продуктов по уходу за кожей от своего косметического бренда Rhode Skin, но также воспользовалась и другими продуктами: нанесла кремовый бронзатор Tom Ford на верхнюю часть скул и лоб, легкий консилер, смешала два оттенка кремовых румян и добавила сверху хайлайтер персикового оттенка. На глазах она нарисовала тонкие стрелки и накрасила ресницы тушью, губы она обвела карандашом и добавила немного блеска.

@haileybieber

Everday Strawberry Makeup

♬ Echos in My Mind (Lofi) - Muspace Lofi

Также результат она показала в Instagram.

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Дата публикации
Просмотры
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