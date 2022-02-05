Идеальный наряд для финала: рассматриваем главный образ Кэрри Брэдшоу в сериале "И просто так…"

Финальный образ главной героини получился ярким и необычным, поэтому точно достоин внимания.

3 февраля на HBO Max вышла финальная серия сериала "И просто так.." - продолжения культового "Сексв в большом городе". В конце 10 серии зрителей ждал трогательный момент, где Кэрри прощается с любовью всей своей жизни и развевает его прах в Париже. Героиня появляется в кадре в роскошном пышном платье с рукавами-фонариками, которые немного оголяют ее плечи.

Этот наряд мандаринового цвета от Valentino был очень утонченным, но одновременно ярким, эпатажным и точно в духе Кэрри Брендшоу. Итальянский бренд впервые представил это платье во время показа весна-лето 2019 в рамках Парижской недели.

Valentino Spring Summer 2019, Paris Fashion Week / Getty Images

Образ костюмеры сериала дополнили ярко-розовыми перчатками, высокой прической, а также очень оригинальной сумкой "Эйфелева башня" от бренда Timmy Woods. Однако сумка не новинка, ведь впервые нам ее показали в полнометражном фильме "Секс в большом городе" в 2007 году.

Сара Джессика Паркер в 2007 году / Getty Images

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