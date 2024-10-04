Идеальный осенний лук: учимся у Кэти Холмс, как стилизовать водолазку

Бывшая жена Тома Круза не всегда выбирает удачные наряды, ведь все мы помним ее синий атласный топ-платье на мероприятии, однако она отлично умеет подбирать стильные наряды для прогулок по городу, что в очередной раз доказала. Звезду заметили на улице в Нью-Йорке, когда она шла куда-то по своим делам.

Холмс надела идеальный осенний наряда, ведь сочетала широкие трендовые джинсы с бежевой тонкой водолазкой. Также актриса подобрала к этому наряду классическое короткое пальто с широким воротом, которое носила расстегнутым.

Обула она простые и удобные черные лоферы, практически отказалась от украшений, сделала легкий макияж и просто распустила волосы.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Сумку к образу Кэти тоже решила не брать. Хотя в коллекции у актрисы и есть довольно необычный аксессуар - именная сумка-шоппер от бренда Lands’ End. Недавно с этим аксессуаром ее подловили папарацци.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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