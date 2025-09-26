Идеальный осенний образ с лоферами: Кэти Холмс показала, как стильно одеться для прогулки

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс, которая уже давно имеет негласный статус главной модницы Нью-Йорка, опять показала мастер-клас. 46-летняя звезда вышла на прогулку по городу в теплый осенний день и показала, как выглядеть стильно и непринужденно.

Кэти сочетала теплый базовый коричневый свитер из кашемира без принтов, логотипов или декора, с черной юбкой длины миди. Чтобы придать образу расслабленности и немного небрежности, она заправила один край свитера в юбку. Но главными в этом луке были аксессуары, на которые особенно нужно обратить внимание.

Кэти Холмс / © Getty Images

Холмс носила стильные лоферы Franco Sarto, из коричневой лакированной кожи, которые, по прогнозам, станут одним из главных обувных трендов этой осени, в сочетании с черными носками и сумкой Fendi Baguette — культовой моделью, что не раз появлялась в сериале «Секс в большом городе». Волосы актриса собрала в высокий хвост и завершила лук солнцезащитными очками.

Напомним, что ранее модница продемонстрировала аж три новых лука, в которых показала как носить: джинсы и жакет, тренч и балетки, а также теплый свитер и свободные брюки.