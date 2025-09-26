- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
Идеальный осенний образ с лоферами: Кэти Холмс показала, как стильно одеться для прогулки
Актриса показала новый повседневный образ, который стоит взять на заметку.
Кэти Холмс, которая уже давно имеет негласный статус главной модницы Нью-Йорка, опять показала мастер-клас. 46-летняя звезда вышла на прогулку по городу в теплый осенний день и показала, как выглядеть стильно и непринужденно.
Кэти сочетала теплый базовый коричневый свитер из кашемира без принтов, логотипов или декора, с черной юбкой длины миди. Чтобы придать образу расслабленности и немного небрежности, она заправила один край свитера в юбку. Но главными в этом луке были аксессуары, на которые особенно нужно обратить внимание.
Холмс носила стильные лоферы Franco Sarto, из коричневой лакированной кожи, которые, по прогнозам, станут одним из главных обувных трендов этой осени, в сочетании с черными носками и сумкой Fendi Baguette — культовой моделью, что не раз появлялась в сериале «Секс в большом городе». Волосы актриса собрала в высокий хвост и завершила лук солнцезащитными очками.
Напомним, что ранее модница продемонстрировала аж три новых лука, в которых показала как носить: джинсы и жакет, тренч и балетки, а также теплый свитер и свободные брюки.