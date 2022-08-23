Идет в ногу со временем: Виктория Бекхэм будет выпускать одежду больших размеров

Недавно стало известно, что компания Виктории Бекхэм несет огромные убытки. Но дизайнер не сдается и нашла новый способ зарабатывать.

Виктория Бекхэм сообщила, что впервые запускает линию одежды больших размеров. И поклонники пришли в восторг от этой новости.

Недавно был обнародован отчет, в котором раскрыли доходы компании Victoria Beckham. Сейчас убытки компании составляют 53,9 млн фунтов стерлингов.

Поэтому дизайнер приняла решение расширить свою линейку модной одежды, включив в нее одежду больших размеров - до 18-го размера, пишет Mirror. Источник, близкий к лейблу, сообщил: "Наконец-то Виктория сделала это. И это здорово, и она очень гордится своей новой коллекцией".

"Есть совершенно новый клиент, который покупает ее продукты, но давайте посмотрим правде в глаза, ей потребовалось некоторое время, но, по крайней мере, она что-то меняет", - говорит инсайдер.

Вещи доступны для покупки на сайте бренда Victoria Beckham, к примеру, обтягивающее мини-платье продается по цене 490 фунтов стерлингов, топ на одно плечо - 350 фунтов стерлингов, укороченный кардиган - 450 фунтов стерлингов.

Еще в мае 2022-го Виктория заявила, что "быть худой выходит из моды".

"Я думаю, что женщины сегодня хотят выглядеть здоровыми и фигуристыми. Они хотят иметь немного груди и попу. Дело не в том, чтобы быть определенного размера. Речь идет о том, чтобы знать, кто ты есть, и быть довольным тем, кто ты есть", - сказала тогда дизайнер.

Подписчики Виктории в Instagram были рады услышать, что ее модный лейбл расширит диапазон размеров. Возможно, это поможет миссис Бекхэм улучшить свои финансовые дела.

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