"Идут следом за кораблем": как российские блогеры-миллионники прощались с Instagram

Роскомнадзор с 14 марта 2022 года ограничил доступ россиян в Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян. Если рядовые жители России не особо ощутят на себе этот запрет, ибо не зарабатывают там, то для блогеров наступили темные времена. Отныне никаких сториз, и никаких заработков в этой соцсети, - и с этим они мириться не готовы.

Ольга Бузова, Instagram - 23 млн подписчиков

Ольга Бузова - российская ведущая и блогер с аудиторией 23,3 млн подписчиков - просто разрыдалась в одном из своих последних видео.

Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

Ольга Бузова призналась, что очень переживает из-за блокировки Instagram, где ее аудитория составляет более 23 миллионов подписчиков. "Я не боюсь сейчас признаться своей аудитории, что не хочу вас терять. В сложные моменты вы помогали мне расправлять крылья, верить в себя. Вы — моя мотивация и смысл моей жизни. Я артист, мне необходимо делиться творчеством с людьми. Поэтому мне очень грустно, и я не боюсь об этом вам сказать. Я делилась своей душой. Такое ощущение, что большую часть моего сердца и жизни у меня просто забирают. Я вас очень люблю. Хотела лично сказать спасибо за все, что вы для меня сделали", — высказалась Бузова.

Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

Сейчас ее страница не доступна и для украинских пользователей, у которых Instagram продолжает работать. Похоже, Ольга сама ее заблокировала для жителей других стран. Так же, как сделала и украинская ведущая Оксана Марченко, сбежавшая из Украины еще в феврале.

Настя Ивлеева, Instagram - 18,9 млн подписчиков

Ведущая и блогер написала пост-прощание с Instagram. А в сториз опубликовала свою позицию, пытаясь объяснить, что не может угодить, как она пишет "всем народам, странам и городам".

Настя Ивлеева / Анастасия Ивлеева в Instagram

"Я не знаю, как мы будем в дальнейшем пользоваться инстой и будем ли вообще, но то, что перемены произошли и как раньше уже не будет, - это сто проц. Я решила сделать пост, и, о Боже, как жаль, что он вмещает только 10 фотографий. Смотрела ленту и ахнула, сколько мы с вами вместе прошли, братва! Мой приход на "Решку" (первое фото, кстати, с первой командировки) - тут я еще не понимала, куда вписалась и сколько счастья это принесет в мою жизнь и в жизнь зрителей/ мои первые премии и светские выходы/ моя дружба с Идончиком/ моя ссора с Идончиком/ мои переезды/ мои прически/ сбывшиеся мечты/ мои сиськи (до сих пор не могу их найти) / мой вес/ мои отношения/ Лёха❤️/ мои расставания/ Мое первое и успешное Шоу/ мои Урганты/ трансформация моего стиля и многое многое другое! Ребята, даже если завтра ничего не изменится, пусть этот пост будет Мое Большое Признание в Любви к Вам❤️❤️❤️! Спасибо что принимали меня любой и позволяли экспериментировать и создавать! Позволяли быть собой со всеми достоинствами и недостатками! И мотивировать этим многих девчат и мальчишек!❤️Проходить вместе через сто этапов и с каждым днём наша семья становилась больше! Это все благодаря вам!

Настя Ивлеева / Анастасия Ивлеева в Instagram

Что же, на пороге новые времена, и ваша Госпожа Слуга и Рабыня будет открывать новые горизонты и заново создавать мир, в котором нам будет весело и хорошо! Я вас очень сильно люблю! ❤️И всегда буду оставаться настоящей! Ну а вы будьте рядом!" - написала Ивлеева.

Ксения Бородина, Instagram - 18,2 млн подписчиков

Ведущая и блогер, похоже, тоже не осознает, что происходит. Но тоскует. Сильно. И надеется на лучшее.

Ксения Бородина / Instagram Ксении Бородиной

"Я буду скучать… я надеюсь, что все наладится, и мы сюда ещё вернёмся и порвём танцпол. 11 лет - это огромный кусок моей жизни.. От жизни тут были огромные плюсы и минусы. Из плюсов это общение с вами, новые знакомства, колоссальные возможности, монетизация, реализация разных проектов, рост популярности, возможность быть ближе к людям, для которых ты как сестра, подруга, соседка, близкий человек. Из минусов это конечно же хейт, это зависть, это "новые друзья" ради хайпа и пиара, это вынос личной жизни и превращения ее в публичную, использования меня со стороны других людей для личных реализаций. Но оставим все это в прошлом, вы - моя семья, с которой мы делили одну площадку, я не считаю справедливым лишать нас такой платформы, где у многих была тысяча и одна возможность для общения, для работы, бизнеса, для живых красивых картинок и видеосториз про жизнь.. ладно.. я верю , что все будет хорошо❤️ я люблю вас и не говорю прощайте, я говорю до новых встреч мои дорогие", - написала Ксения.

Оксана Самойлова, Instagram - 15,2 млн подписчиков

Оксана Самойлова / Instagram Оксаны Самойловой

Российская блогерша и жена рэпера Джигана - Оксана Самойлова, сокрушалась, что ей приходится осваивать новые соцсети – "Вконтакте" и "Телеграм". Но после записала радостные сториз и подтвердила, что вместе с мужем и детьми они уехали за границу и там Instagram работает даже без vpn. Самойлова утверждает, что уехали они в отпуск и планируют вернуться в Москву. Вот только там ее Instagram сейчас никто не может посмотреть.

Оксана Самойлова / Instagram Оксаны Самойловой

Ксения Собчак, которая, как известно, улетела с сыном в Израиль, вообще закрыла свой страницу, которая теперь не доступна украинским пользователям. Ранее Собчак написала: "Я обойдусь без долгих речей — просто благодарна каждому из 9 млн за то, что моя страница была вам интересна, за мой ежедневно взрывающийся директ, за то сообщество, которое сформировалось за эти годы".

Читайте также: