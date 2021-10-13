"Игра в кальмара": что известно об актерах самого обсуждаемого сериала года

"Игра в кальмара": что известно об актерах самого обсуждаемого сериала года

Уже несколько недель все говорят только об одном - новом южнокорейском сериале "Игра в кальмара".

Этот проект стал крупнейшим оригинальным сериалом стримингового сервиса Netflix, а его актеры в один миг превратились в суперзвезд. Более того, за считанные недели после премьеры "Игра в кальмара" успел стать феноменом поп-культуры - люди массово скупают слипоны бренда Vans, зеленые спортивные костюмы, красные комбинезоны, желтые футболки, оранжевые платья и белые гольфы, в интернете полно мемов, видео, нарезок, песен и аксессуаров, посвященных этому 9-серийному сериалу.

Но вот почему-то мало кто говорит о самих актерах, которые сыграли "игроков", поэтому мы решила рассказать о них немного подробнее.

Ли Чон Чжэ, 47 лет

В сериале сыграл главную роль - отца-неудачника, который по уши в долгах, но продолжает тратить последние копейки на азартные игры.

В реальной жизни Ли Чон Чжэ - успешный актер и модель. Карьеру начал еще в 1997 году и с того времени играл в основном главные роли. Также участвовал в театральных постановках и сїемках рекламных роликов, был лауреатом множества наград и попадал в топ-40 издания Forbes Korea Power Celebrity.

В 1999 году был обвинен в вождении в нетрезвом виде после столкновения своего BMW с автомобилем на соседней полосе.

Ли Чон Чжэ / Getty Images

Пак Хэ Cу, 37 лет

В сериале сыграл руководителя крупной компании и друга главного героя. По сюжету полиция разыскивает его героя за кражу денег у клиентов.

В реальной жизни актер сыграл в десятках фильмов, сериалов и театральных постановках, а свою актерскую карьеру вообще начал с мюзиклов. Буквально после выхода сериала "Игра в кальмара", который сделал актера знаменитым на весь мир, у него и его жены родился ребенок.

Пак Хэ Cу / Getty Images

Чон Хо Ён, 27 лет

В сериале сыграла беженку из Северной Кореи, которой нужны деньги для того, чтобы содержать младшего брата и найти мать, которая осталась в КНДР.

В реальной жизни девушка - настоящая звезда с миллионной аудиторией подписчиков, но игра в сериале "Игра в кальмара" стала ее дебютом в кино. Ранее Чон Хо Ён работала только моделью и участвовала в показах топовых Модных домов. Также девушка была финалисткой шоу "Топ-модель по-корейски" и продолжительное время была известна в модном мире как "рыжеволосая азиатка", потому что красила волосы.

Чон Хо Ён / Getty Images

О Ён Су, 77 лет

В сериале сыграл роль дедушки с опухолью головного мозга, который от отчаянья отправляется играть. Герой актера не хочет сидеть на месте и ждать смерть.

В реальной жизни О Ён Су в кино появлялся мало, и в основном его карьера завязана на театре. За много лет работы сыграл в около 200 театральных постановках и нескольких рекламах. В кино часто приглашался на роли монахов. Стоит также отметить, что в профессии актер с 1963 года.

Хо Сон Тхэ, 43 года

В сериале сыграл гангстера, проигравшего огромную сумму денег в казино и задолжавший кредиторам.

До актерской карьеры был обычным офисным работником с хорошим достатком, но в возрасте 35 лет покинул компанию, чтобы осуществить свою мечту - стать актером. Длительное время появлялся во множестве фильмов в эпизодических ролях. Первый его прорыв состоялся в 2016 году, он получил роль в триллере "Секретный агент".

Getty Images

Анупам Трипати, 32 года

В сериале сыграл гастарбайтера из Пакистана, которые начинает игру, чтобы обеспечить свою жену и годовалого сына.

Хоть в сериале актер и сыграл пакистанца, но в реальной жизни он уроженец Индии и родился в Нью-Дейли в семье среднего достатка. В 2010 году переехал в Корею, где три месяца изучал язык, после чего в 2011-м поступил в Корейский национальный университет искусств, который окончил в 2015 году. В настоящее время получает степень магистра в этом учебном заведении.

Актерскую карьеру начал в 2013 году, когда учился на третьем курсе. Тогда периодически появлялся в пьесах и рекламе. "Игра в кальмара" стала дебютной большой ролью для актера.

Ким Чжу Рён, 45 лет

В сериале сыграла хитрую и болтливую женщину, которая называет себя бедной матерью-одиночкой.

Актриса родилась в Южной Корее и закончила актерский факультет Университета Донгук в Сеуле. В актерстве с 2000 года и за это время снялась в десятках фильмов и сериалов.

Ви Ха Чжун, 30 лет

В сериале сыграл молодого офицера полиции, который пробирается в игру, чтобы найти своего пропавшего старшего брата.

До "Игры в кальмара" был наиболее известен своими ролями в фильмах "Гонджиам: Убежище с привидениями" и "Полночь", а также в сериалах "Что-то под дождем", "Книга "Романтика - это бонус" и "Снова 18". Актерскую карьеру начал в 2015 году.

Неоднократно номинировался в нескольких престижных кинопремиях. Также работает моделью.

Ви Ха Чжун / Getty Images

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