Играл на синтезаторе и пел: Том Оделл поддержал украинских беженцев на вокзале в Бухаресте

31-летний британский певец Том Оделл поддержал украинцев и спел для беженцев прямо на вокзале Бухареста.

Том исполнил чувственную песню Another love, сыграв на синтезаторе перед собравшейся публикой, которая держала в руках листы, на которых были нарисованы сердца в цветах украинского флага.

Сам Том надел белую футболку с таким же сине-желтым сердцем на груди, продемонстрировав поддержку Украине. Артист таким образом хотел поддержать тех, кто вынужден уезжать из Украины во время войны, которую Россия развязала на ее территории.

"Вчера я имел честь петь песню Another Love на вокзале Бухареста в компании многих украинских беженцев. Тысячи украинцев, спасающихся от войны, проходят транзитом через эту станцию каждый день, и многие из них путешествуют по 3 дня без отдыха, оторванные от своих домов, своих вещей, своей работы и своих семей. Их мир невообразимо перевернулся с ног на голову. В основном это женщины, дети и старики, но самое замечательное во всех них — сила духа, она грозная. Они грозные. @jrs_romania @chooselove и многие другие благотворительные организации и волонтеры работают круглосуточно, чтобы доставить их в безопасное место для сна, и, конечно же, этим благотворительным организациям нужны деньги. Много всего, поэтому, пожалуйста, если вы можете, пожертвуйте по ссылке в шапке профиля. ххххх #выберилюбовь", - написал под видео Том Оделл.

Ранее Том Оделл публиковал у себя в TikTok видео с кадрами мирного Киева, сопровождавшихся его песней Another Love. "Я очень горжусь, что столько украинцев используют мою песню для создания видео, как это. Да здравствует Украина. Скоро я приеду, и мы споем вместе", — написал тогда артист.

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