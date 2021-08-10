Играли в волейбол в бассейне: Шерон Стоун показала, как отдыхала с друзьями

Играли в волейбол в бассейне: Шерон Стоун показала, как отдыхала с друзьями

63-летняя актриса любит активно проводить время.

Шерон Стоун опубликовала в Instagram несколько фотографий и показала, как любит проводить отдых. Актриса пригласила друзей на домашнюю вечеринку, после которой они здорово провели время в бассейне.

"Отличный день с отличными друзьями. Благодарна", - подписала один из снимков знаменитость. На фото Шерон запечатлена в воде, над головой она держит большой мяч для водного волейбола.

Стоун также опубликовала фото всех шестерых человек в бассейне, когда игра была в самом разгаре.

"Такая отличная вечеринка у бассейна. Спасибо мои лучшие друзья. Люблю вас, ребята", - трогательно подписала кадр актриса.

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Шерон Стоун иногда появляется и в светском обществе. Во время недавнего Каннского кинофестиваля звезда посетила гала-концерт amfAR Cannes Gala 2021 и на мероприятии появилась в черном платье с глубоким декольте и на тонких бретельках от Alberta Ferretti. Звезда умеет произвести впечатление на публику.

Шерон Стоун и Орландо Блум / Getty Images

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