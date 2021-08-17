Играют семейную идиллию: Джареда Лето и Энн Хэтэуэй сфотографировали на съемках сериала

Сериал, в котором снимаются актеры, расскажет о жизни двух миллиардеров, которые потеряли свой бизнес.

Американских суперзвезд Джареда Лето и Энн Хэтэуэй подловили папарацци в пляжном клубе The Shores в Атлантик-Бич, когда они играли семейную идиллию на пляже. Актеры сейчас работают над новым сериалом WeCrashed ("МыРухнули"), который выйдет на Apple TV+.

В сериале, основанном на реальных событиях, Энн и Джаред сыграют супружескую пару - Ребекку и Адама Нейманов. Они создали стартап - сеть коворкингов WeWork, которая изначально стала безумно популярной, но из-за их гедонистического образа жизни компания рухнула.

Энн Хэтэуэй / Getty Images

В браке у Ребекки и Адама родилось пять детей. Пара прославились на всю страну своей разгульной жизнью, круглосуточными вечеринками и бездумной тратой состояния. В результате из-за банкротства супруги с детьми вынуждены были переехать в один из своих домов в Хэмптоне.

Джаред Лето и Энн Хэтэуэй / Getty Images

На фото, которые сделали папарацци Энн и Джаред, видимо, играли одну их подобных сцен. В кадр также попали дети-актеры, которые сыграют детей супругов в фильме.

Джаред Лето и Энн Хэтэуэй / Getty Images

А вот Джаред Лето недавно закончил съемки в фильме Ридли Скотта "Дом Гуччи", для которого кардинально преобразился. Картина выйдет в прокат этой осенью.

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Джаред Лето и Энн Хэтэуэй на съемках в Нью-Йорке (6 фото)

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