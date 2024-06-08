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Игривая блондинка: Тина Кароль в нежно-розовом платье похвасталась сексуальным декольте

Игривая блондинка: Тина Кароль в нежно-розовом платье похвасталась сексуальным декольте

Игривая блондинка: Тина Кароль в нежно-розовом платье похвасталась сексуальным декольте

Тина Король/Пресс-служба

Певица примеряла шелковый наряд в бельевом стиле.

На фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали видео, на котором артистка продемонстрировала соблазнительный образ.

Певица игриво позировала перед зеркалом в нежно-розовом шелковом платье в бельевом стиле с бретельками-завязками. Главный акцент в ее аутфите был на сексуальном декольте.

Лук Кароль дополнила красивой укладкой, нежным макияжем и розовым маникюром.

Напомним, Тина Кароль 14 июня выступит с концертом под открытым небом в Osocor Residence.

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