Их имена и лица скрывает: Наоми Кэмпбелл показала, как отдыхает с детьми

54-летняя британская модель и звезда 90-х Наоми Кэмпбелл стала мамой впервые в мае 2021 года. Тогда она сообщила о рождении своей дочери, опубликовав фотографию в Instagram. Позже, в июне 2023 года, у нее появился второй ребенок – сын.

Имена, лица и подробности о детях Наоми держит в тайне – так она защищает их приватность. Но всегда повторяет, что они для нее большое счастье и благословение.

instagram.com/naomi

Так, в своем Instagram она решила показать, как провела с детьми Рождество и новогодние праздники. Они отдыхали на заснеженном горнолыжном курорте. Ее маленькая дочь даже встала на лыжи.

instagram.com/naomi

instagram.com/naomi

instagram.com/naomi

Традиционно лица детей закрыты сердечками.

instagram.com/naomi

instagram.com/naomi

instagram.com/naomi

instagram.com/naomi

Ранее, напомним, Наоми Кэмпбелл появилась на фэшн-шоу Chanel в рамках Недели моды в Париже. Она была в белом твидовом костюме, состоявшем из жакета с V-образным вырезом и накладными карманами и юбки миди с высоким разрезом. Лук Кэмпбелл дополнила черно-белыми босоножками с ремешками и белой сумкой на цепочке.

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