Их не отличить: актер Пол Келли продемонстрировал идеальный пресс, как много лет нараз сын Кеннеди

Актер Пол Келли на съемках сериала «Американская история любви» / © Getty Images

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В Нью-Йорке продолжаются съемки сериала «Американская история любви», который расскажет об истории отношений Кэролин Бессетт и Джона Фицджеральда Кеннеди-младшего — сына убитого президента Америки. Создатели сериала очень стараются, чтобы он был похож на реальные кадры жизни пары.

Один из кадров, который решили воссоздать в сериале — то как Кеннеди-младший любил играть в Центральном парке в Нью-Йорке с друзьями. Поскольку это происходило зачастую в жаркие летние дни, он часто снимал футболку. Реальные фотографии Джона кеннеди-младшего в парке были сделаны в 1997 году. В тот день он играл с друзьями в фрисби.

Реальный Джон Фицджеральд Кеннеди-младший, 1997 год / © Getty Images

Актер Пол Келли, который сыграл сына президента, очень похож на реального Джона. Его во время съемок заметили папарацци без футболки именно в такм же образе. Фото опубликовало издание Just Jared.

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Джон — был единственным Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди, а также очень популярным молодым человеком — за ним на протяжении всей жизни охотились папарацци, а затем и за его женой Кэролин Бессетт. Желтая пресса подробно описывали, где они ели и делали покупки, и даже освещали их публичные разногласия. Папарацци часто поджидали снаружи квартиры пары в Трайбеке, чтобы сделать фотографии. Па умерла 16 июля 1999 года разбившись на самолете.