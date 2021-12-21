Их не узнать: как менялись прически звезд в 2021 году

О новых прическах этих знаменитостей говорили все. Предлагаем еще раз взглянуть на их кардинальные изменения образов.
Похоже, 2021 год стал одним из самых ярких в плане смены имиджа у знаменитостей, ведь некоторые изменения их причесок был действительно кардинальными. Кто-то из звезд экспериментировал с цветом, другие - с длиной. Мы собрали несколько примеров самых смелых перемен во внешности звездных красоток.
Билли Айлиш
Певица удивила, когда поменяла свою прическу, которая ранее у нее была двухцветной, и стала блондинкой. Позже она еще и немного укротила волосы и появилась с новой гламурной прической в стиле Старого Голливуда на Met Gala.
Недавно, правда, девушка опять перекрасила волосы в темный.
Энди Макдауэлл
Похоже, эта голливудская звезда просто устала краситься и в этом году решила следовать тренду на седину. На красной дорожке Каннского кинофестиваля Энди удивила всех полностью седой шевелюрой.
Ранее она всегда красила волосы в темный шоколад.
Айрис Лоу
Вот кто действительно удивил, так это 21-летняя дочь Джуда Лоу. Айрис полностью отрезала свои длинные волосы и подкрасилась в блондинку. Сейчас ее просто не узнать.
Ранее у модели были темные волосы.
Шакира
Певица, которую мы все всегда помнили как блондинку, решила тоже немного поэкспериментировать со внешностью и покрасила волосы в красный цвет. Смотрелось это очень необычно, но стильно.
Недавно Шакира опять вернулась к более натурально цвету, но не к блонду.
Кортни Кардашьян
Старшая из сестер Кардашьян всю жизнь была длинноволосой, но какие-то метаморфозы случились в ее стиле и в какой-то момент она появилась с самой модной прической года - каре.
А такая прическа у нее была до стрижки.
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