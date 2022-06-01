Их не узнать: папарацци подловили Брэдли Купер и Кэри Маллиган на съемках нового фильма для Netflix

Актер и режиссер Брэдли Купер снимет для Netflix фильм "Маэстро", в котором сам же и сыграет главную роль. Лента выйдет на стриминговом сервисе, а также будет показана в кинотеатрах.

Фильм будет рассказывать о многолетней истории любви легендарного американского дирижера, композитора и пианиста Леонарда Бернстайна и актрисы театра и кино Фелиции Монтеалегре. Купер сыграет самого Бернстайна, а роль Монтеалегре досталась актрисе Кэри Маллиган.

Работа над фильмом уже началась и папарацци подловили актеров в Нью-Йорке, когда они снимали одну из сцен фильма на улице. Благодаря искусному гриму и протезам, которые использовали гримеры, ни Купера, ни Маллиган было практически не узнать.

Брэдли Купер и Кэри Маллиган / Фото: Getty Images

Они были одеты в ретро образы. На Брэдли был костюм песочного цвета с подтяжками, розовая рубашка и галстук, а героиня Кэри была одета в образ от Chanel.

Брэдли Купер и Кэри Маллиган / Фото: Getty Images

Что именно мы уведем о жизни Бернстайна в грядущем фильме пока точно не раскрывается, однако жизнь композитора была не простой. Есть версия, что на Фелисии Монтеалегре 10 сентября 1951 года он женился из выгоды, чтобы развеять слухи о своей нетрадиционной ориентации и получить назначение на должность дирижера. Тем не менее в браке пара прожила много лет и у них родилось трое детей - Джейми, Александр и Нина. И якобы первые годы брака были счастливыми, но есть сведения, что, будучи женатым, он заводил короткие связи с мужчинами и жена об этом знала и смерилась.

Леонард Бернстайн и Фелиция Монтеалегре / Фото: Getty Images

Серьезный перелом в отношениях пары произошел в 1976 году, когда маэстро решил, что больше не может скрывать свою гомосексуальность. Он оставил Фелицию, чтобы жить с Томом Котраном. Через год у Фелиции диагностировали рак легких и Бернстайн вернулся к ней, чтобы ухаживать. Через два года, в 1978-м, Фелиция скончалась. Сам Бернстайн умер от сердечного приступа 14 октября 1990 года.

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