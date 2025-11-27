Их не узнать: похудевшие Шэрон и Келли Осборн впервые вышли в свет после семейной трагедии

Шэрон и Келли Осборн / © Getty Images

Реклама

Жена и дочь легендарного рокера Оззи Осборна, который ушел из жизни летом этого года, впервые после семейной трагедии пришли вместе на светское мероприятие. 73-летняя Шэрон и 41-летняя Келли посетили мероприятие в Лондоне организованное дизайнером Ребеккой Валланс и были одеты в платья от ее одноименного бренда.

Келли выбрала нежно-розовое платье расшитое пайетками, а так же украшенное камнями на лифе и с бретелькой халтером. Волосы звезда собрала в высокую прическу, сделала яркий макияж который соответствовал оттенку ее платья. А Шэрон предпочла платье винного оттенка и с длинными рукавами, которое также дополнила клатчем в руке.

Шэрон и Келли Осборн / © Getty Images

«Никогда раньше я не носила такое платье. Оно вывело меня из зоны комфорта черного цвета и воплотило мои мечты о нежно-розовом. Ее платья всегда дарят мне невероятное чувство. Я считала, что моя мама выглядит великолепно, и было так приятно видеть, как она немного веселится! Спасибо, спасибо, спасибо, Ребекка, мы тебя так сильно любим!», — написала Келли в Instagram.

Реклама

Однако мама и дочь казались слишком худыми и совсем не были похожими на тех женщин, которых все помнят благодаря их знаменитому реалити-шоу. Шэрон после резкой потери веса призналась, что похудеть ей помог препарат Оземпик, благодаря которому за последние несколько лет похудел весь Голливуд. Однако результат оказался не таким положительным, как надеялась знаменитость.

«Я слишком истощена и не могу набрать вес. Я хочу поправиться, потому что чувствую себя слишком худой. Я вешу меньше 45 кг, и я не хочу быть такой», — сказала она Daily Mail в ноябре 2023 года. «Будьте осторожны в своих желаниях».

На фото ниже вы можете увидеть как выглядели Шэрон и Келли Осборн в ранние годы своей жизни

Шэрон и Келли Осборн, 2019 год / © Associated Press

Шэрон и Келли Осборн, 2015 год / © Associated Press

Шэрон и Келли Осборн, 2013 год / © Associated Press

Шэрон и Келли Осборн, 2009 год / © Associated Press