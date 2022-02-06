Их опять сфотографировали вместе: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводят время в Нью-Йорке

"Беннифер" опять под прицелами фотографов.

На этой неделе голливудская суперзвезда Дженнифер Лопес и ее бойфренд Бен Аффлек прилетели из Калифорнии в Нью-Йорк, где актриса сейчас занимается промоушеном своего нового фильма "Первый встречный". Фильм должен выйти в прокат 11 февраля, но пока что всех больше интересует не так эта картина, как отношения Лопес и Аффлека.

Пара много времени проводит вместе, Бен поддерживает возлюбленную перед эфирами, ведь практически на каждом из них ее расспрашивают о их отношениях. Например, на программе Today with Hoda & Jenna, у Лопес пытались узнать историю как она и Бен опять сошлись, но знаменитость решила не раскрывать подробности личной жизни.

"Если вам нужна история о том, как мы снова сошлась, вы можете услышать ее за кулисами, а не при включенных камерах", - ответила Дженнифер.

На следующий день после этого интервью Лопес и Бена сфотографировали папарацци. Пара была одета просто, в удобные и теплые вещи. Дженниыер выбрала трикотажный костюм и пуховик кремового цвета, а Бен - джинсы, кардиган и пиджак. Они шли держась за руки, но в сопровождении телохранителей.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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