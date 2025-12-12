- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Их осталось трое в проекте: кого "Холостяк" Тарас Цимбалюк отправил домой
В шаге от знакомства с родителями главного героя шоу покинула одна участница.
Состоялся девятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-14". Главный герой проекта Тарас Цимбалюк познакомился с семьями всех четырех участниц.
После знакомства с семьями девушек Тарас решил попрощаться с 28-летней владелицей свадебного агентства Дарьей Романец.