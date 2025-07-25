Им исполнилось 45 лет: топ-модель Жизель Бундхен показала свою сестру-близнеца

© Жизель Бундхен/Instagram

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20 июля бразильская супермодель Жизель Бундхен праздновала день рождения. Ей исполнилось 45 лет. Как прошло торжество, она показала в своем Instagram.

Праздник прошел в семейном кругу в родной для модели Бразилии. На одном из групповых фото можно различить Жизель рядом с ее бойфрендом — 35-летним инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валенте, который держит на руках их общего сына, родившегося в феврале это года. С мужчиной модель встречается с июня 2023 года. Их отношения, как и свою беременность, модель скрывала.

День рождения Жизель Бундхен

Жизель позировала с младшим сыном на руках — впервые показав ребенка так близко, и со своим отцом, а также со своей 12-летней дочерью Вивиан от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди.

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Жизель Бундхен с сыном и отцом

Жизель Бундхен с сыном

Жизель Бундхен с дочерью Вивиан

Отметим, у модели есть сестра-близнец, которую зовут Патрисия. Она не модель, хотя в юности тоже участвовала в модельных кастингах, а работает менеджером и пресс-агентом Жизель. Для фото именинницы позировали вместе. У каждой в руках был праздничный торт.

Жизель Бундхен с сестрой Патрисией

Жизель часто говорит, что Патрисия — ее лучшая подруга и душевная опора: «Мы вместе прошли все — от деревенской школы до Нью-Йорка. Без нее я бы не справилась». В детстве их часто путали, однако с возрастом они стали более различимыми внешне.

Ранее, напомним, известный футболист Том Брэди — бывший муж Жизель Бундхен — показал их подросших детей.