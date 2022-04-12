"Им нужны ресурсы, чтобы защищать свои дома": Злата Огневич, Monatik, ALYOSHA обратились к мировому сообществу

Украинские звезды призывают донатить на нужды теробороны.

Украинские звезды записали видеообращение к мировому сообществу. Селебрити призвали поддержать канадскую организацию Second Front Ukraine Fondation, которая помогает украинской теробороне.

В этой инициативе приняли участие Злата Огневич, Monatik, Onuka, ALYOSHA, Тарас Тополя, Сергей Бабкин, Jerry Heil, Иван Нави и другие.

Видеообращение опубликовала на своей странице в Instagram Огневич.

"Именно сейчас Украина защищает мир от господства зла. Даже те, кто вчера были обычными гражданскими, сегодня должны защищать свою землю. Вместе с ними мы #StandWithUkraine. @secondfrontua – это канадская неправительственная организация, которая помогает украинцам получить оборонные материалы, которые им больше всего нужны. Каждый день возникает новая потребность. Каждый день есть возможность спасать жизнь. Присоединяйтесь к нам, сделав пожертвования сегодня", — написала Злата.

Звезды на видео сказали, что очень многие гражданские люди вступили в территориальную оборону, чтобы защищать от российских оккупантов свою землю.

"Чтобы защитить их будущее, страну, весь мир. Эти обычные люди вчера были айтишниками, преподавателями, эйчарами, музыкантами, а сегодня им нужны ресурсы, чтобы защищать свои дома и семьи", — говорят знаменитости.

Они объяснили, что добровольцам нужна амуниция и оборудование. Поэтому звезды призывали помогать финансовой организации Second Front Ukraine Fondation, занимающейся поиском и помощью необходимого для теробороны.

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