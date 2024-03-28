Им уже 50+: знаменитости, о возрасте которых вы и не догадывались

В это, конечно, трудно поверить и осознать, но всем этим знаменитостям уже больше 50 лет.

Эти люди для кого-то пример для подражания и вдохновение, а для кого-то просто личности, за которыми интересно наблюдать. Мы практически ежедневно их видим в соцсетях, кино и новостях, но мало кто знает, сколько им лет.

Ниже мы собрали 20 знаменитостей, которым уже исполнилось больше 50 лет, и некоторые имена в этом перечне вас очень удивят.

Хайди Клум - 50 лет

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес - 54 года

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Памела Андерсон - 56 лет

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Дженнифер Энистон - 55 лет

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Николь Кидман - 56 лет

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Сальма Хайек - 57 лет

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Гвинет Пэлтроу - 51 год

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

Холли Берри - 57 лет

Холли Берри / Фото: Getty Images

Джулия Робертс - 56 лет

Джулия Робертс / Фото: Getty Images

Мелисса Маккарти - 53 года

Мелисса Маккарти / Фото: Associated Press

Гвен Стефани - 54 года

Гвен Стефани / Фото: Getty Images

Наоми Уоттс - 55 лет

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

Элизабет Херли - 58 лет

Элизабет Херли / Фото: Associated Press

Дженнифер Коннелли - 53 года

Дженнифер Коннелли / Фото: Associated Press

Джиллиан Андерсон - 55 лет

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

Дженнифер Гарнер - 51 год

Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

Кармен Электра - 51 год

Кармен Электра / Фото: Associated Press

София Вергара - 51 год

София Вергара / Фото: Associated Press

Камерон Диас - 51 год

Кэмерон Диас / Фото: Associated Press

Алисса Милано - 51 год

Алисса Милано / Фото: Associated Press

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