Им уже 50+: знаменитости, о возрасте которых вы и не догадывались

В это, конечно, трудно поверить и осознать, но всем этим знаменитостям уже больше 50 лет.
Эти люди для кого-то пример для подражания и вдохновение, а для кого-то просто личности, за которыми интересно наблюдать. Мы практически ежедневно их видим в соцсетях, кино и новостях, но мало кто знает, сколько им лет.
Ниже мы собрали 20 знаменитостей, которым уже исполнилось больше 50 лет, и некоторые имена в этом перечне вас очень удивят.
Хайди Клум - 50 лет
Дженнифер Лопес - 54 года
Памела Андерсон - 56 лет
Дженнифер Энистон - 55 лет
Николь Кидман - 56 лет
Сальма Хайек - 57 лет
Гвинет Пэлтроу - 51 год
Холли Берри - 57 лет
Джулия Робертс - 56 лет
Мелисса Маккарти - 53 года
Гвен Стефани - 54 года
Наоми Уоттс - 55 лет
Элизабет Херли - 58 лет
Дженнифер Коннелли - 53 года
Джиллиан Андерсон - 55 лет
Дженнифер Гарнер - 51 год
Кармен Электра - 51 год
София Вергара - 51 год
Камерон Диас - 51 год
Алисса Милано - 51 год
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