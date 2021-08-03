Имельда Стонтон в образе Елизаветы II: первые фото со съемочной площадки сериала "Корона"

В Шотландии стартовали съемки пятого сезона сериала "Корона".

В пятом и шестом сезонах роль королевы Елизаветы II сыграет английская актриса Имельда Стонтон. Зрителям Имельда хорошо знакома по роли в "Гарри Поттере", где она сыграла Долорес Амбридж - первого заместителя Министра магии.

2 августа Имельда и другие члены съемочной команды были запечатлены на яхте в гавани во время съемок в Макдуфе, Шотландия. Съемки сейчас проходят в шотландской рыбацкой деревне, там воссоздаются сцены, когда королева Елизавета II посетила город в 1961 году.

Имельда Стонтон на съемках сериала "Корона" / Getty Images

Мы можем увидеть первые фотографии Имельды Стонтон в образе Ее Величества королевы. Костюмеры, как всегда, отлично поработали над образами. На снимках, где королева запечатлена на яхте, на ней костюм в зеленых оттенках, состоящий из жакета и юбки-плиссе, а также головной убор. Волосы уложены кудрями, на лице макияж, а в ушах серьги с жемчужинами.

Имельда Стонтон на съемках сериала "Корона" / Getty Images

Напомним, в пятом сезоне сериала "Корона" расскажут о самом драматичном периоде для британской королевской семьи – о 1990-х годах. Десятилетие с 90-х по 2000-е называют мрачным для королевы и ее семьи. Именно в это время случились три развода детей королевы Елизаветы II, в 1992 году горел Виндзорский замок – одна из резиденций королевы, где монарх живет сейчас. Тогда пожар удалось потушить лишь через 15 часов, и Верхнему двору был нанесен большой ущерб.

Имельда Стонтон на съемках сериала "Корона" / Getty Images

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