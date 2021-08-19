Женщина-легенда: 10 фактов из жизни Коко Шанель

Сегодня исполняется 138 лет со дня рождения французского дизайнера, повлиявшего на европейскую моду ХХ века.

Эта легендарная женщина - Габриэль Бонер Шанель (ее настоящее имя), сделала настоящий переворот в индустрии моды. Она открыла миру маленькое черное платье, духи Chanel № 5, сумку 2.55, твидовый костюм, броши-камелии и короткие стрижки.

Родилась Коко во французском городе Сомюре. Ее мать умерла при родах. А Когда Шанель было 12 лет, ее с четырьмя братьями и сестрами оставил отец. Некоторое время они прожили в приюте.

Коко Шанель / Getty Images

В 18 лет девушка работала продавцом в магазине одежды, а в свободное время пела в кабаре с песнями Ko Ko Ri Ko и Qui qu'a vu Coco, от которых и получила себе прозвище на всю жизнь Коко.

У Шанель было интересное хобби – создавать дамские шляпки. В 1910 году она открыла магазин шляп в Париже. Ее творения завоевали сердца многих парижанок.

У Коко был роман с немецким офицером, который помог освободить ее племянника из фашистского плена. За свою любовь ей пришлось заплатить тюремным заключением и выдворением из Франции. На целых 14 лет ей пришлось забыть об индустрии моды.

Коко Шанель / Getty Images

В 1921 году Коко представила аромат Chanel №5. Это были первые в мире духи, содержащие в огромном количестве синтетические вещества и альдегиды. Запах был стойкий и держался очень долго.

Chanel №5 / Associated Press

Идея выпустить сумочку Chanel 2.55 – прямоугольную сумку небольшого размера с длинной цепочкой – пришла Коко потому, что она все время теряла свои ридикюлы. И в 1955 года свет увидел сумку Chanel 2.55, которую можно было повесить на плечо и этим освободить руки.

Коко Шанель / Associated Press

Габриэль ввела моду на бижутерию и жемчуг. Она считала, что элегантные украшения подходит к любой одежде. "Жемчуг всегда прав", - говорила дизайнер.

Коко создала женский твидовый костюм, который стал воплощением роскоши и элегантности. До того из твида и джерси шили исключительно мужские костюмы.

Associated Press

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Еще Шанель ввела в моду загар, так как сама любила загорать. Кроме того, она начала носить тельняшки, которые часто появлялись в ее коллекциях.

Когда Габриэль исполнилось 71 год, она вернулась в мир моды, представив новую коллекцию. И только спустя три сезона знаменитые женщины стали постоянными гостями ее показов. Она стала одевать таких известных звезд, как Одри Хепберн, Лиз Тейлор и первая леди Америки Джеки Кеннеди.

Коко Шанель / Associated Press

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