Именинница дня: 10 интересных фактов из жизни Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон - одна из самых популярных, красивых и сексуальных актрис современности, которая покорила миллионы поклонников своей непосредственностью и обаянием. Энистон – икона стиля 90-х, эталон красоты и пример для подражания, ведь она благодаря здоровому образу жизни выглядит непревзойденно.

В честь дня рождения Дженнифер давайте вспомним самые интересные факты из ее биографии.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Родилась Дженнифер в семье актеров Джона Энистона и Нэнси Доу. Отец актрисы по происхождению грек, поэтому по наследству ей достался классический греческий нос, который она исправила.

В это мало верится, но, до того как Дженнифер стала актрисой, она подрабатывала курьером и занималась телефонным маркетингом.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Знаменитой Энистон стала после выхода в 1994 году сериала "Друзья", в котором она сыграла Рэйчел Грин. Эта героиня завоевала самое большое количество симпатий. В последних двух сезонах Дженнифер получала зарплату 1 миллион долларов за серию, была пять раз номинирована на "Эмми", получила победу в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале", а в 2003 году была награждена премией "Золотой глобус". До сериала "Друзья" она снималась в сериальных эпизодах и одной картине ужасов "Лепрекон".

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Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Энистон встречалась с музыкантом Адамом Дьюрицем и актером Тейтом Донованом. В 2000 году она вышла замуж за Брэда Питта, а через пять лет совместной жизни они развелись. Также Дженнифер встречалась с актером Джастином Теру, с которым познакомилась на съемочной площадке фильма "Жажда странствий", но пара уже разбежалась.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

У Дженнифер были плохие отношения с матерью. Актриса призналась, что в детстве Нэнси Доу была очень строгой и требовательной к ней. "Ее критическое отношение ко мне больше смахивало на шизофрению. С самого детства Нэнси твердила мне, что я неблагодарное чудовище, некрасивая, толстая, неуклюжая. ''У тебя слишком маленькие и близко посаженные глаза, чересчур крупное лицо и ужасный отцовский рот'', - вот и все, что я от нее когда-либо слышала", - рассказала в одном из интервью актриса.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Лучшей подругой Джен на экране и в жизни является Кортни Кокс (исполнительница роли Моники в сериале "Друзья"). Энистон крестила дочь Кортни - Коко.

У Дженнифер есть одна татуировка на стопе с изображением слова Norman - имени любимого пса актрисы, которого не стало в 2011 году.

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Актриса – страстная поклонница йоги. Она занимается ею 4 раза в неделю. В одном из интервью Дженнифер призналась, что именно благодаря этой философии она всегда находится в отличной форме.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Волосы Энистон стали ее визитной карточкой. Знаменитую "прическу Рэйчел" копировали женщины всего мира. Актриса тратит немало денег и времени для ухаживания за ними.

Джен очень любит рисовать акварелью, и это у нее получается неплохо. А еще актриса увлекается антиквариатом.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

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