Именинница дня: 10 роскошных образов Екатерины Бужинской

Народная артистка Украины празднует свое 42-летие.
Сегодня, 13 августа, у прекрасной певицы Екатерины Бужинской день рождения. Его она решила отпраздновать в Грузии, откуда показала снимки своего яркого образа.
Звезда предстала в купальнике, который подчеркнул ее сексуальное декольте, и платье на запах с разноцветным флористическим принтом. Лук Бужинская дополнила такой же повязкой на голову и очками в стильной зеленой оправе.
Мы поздравляем артистку и предлагаем вспомнить ее роскошные аутфиты, которые она демонстрировала поклонникам.
Бужинская — красивая, обаятельная и талантливая артистка. У нее прекрасное чувство стиля. Екатерина умеет удачно подбирать наряды, которые подчеркивают ее стройную фигуру и соблазнительные формы.
На юбилейной церемонии премии общенациональной программы "Человек года" в Национальной опере Украины певица появилась в невероятно красивом образе. На ней было приталенное платье цвета индиго, расшитое пайетками, от украинского дизайнера Екатерины Чепак. У наряда были плиссированные рукава, напоминающие крылья синей птицы.
Среди большой коллекции национальной одежды у Кати есть роскошное зеленое платье-вышиванка с пикантным декольте, розовыми вставками из натурального льна, которое для нее создал украинский бренд EmbroideredGem. Звезда его дополняет розовым поясом. Это платье-вышиванка очень идет артистке.
Еще в одном национальном костюме Екатерина продемонстрировала очаровательный и женственный образ. Она позировала перед камерой в белом платье-вышиванке с голубыми орхидеями и белым поясом на талии. Наряд выглядел гармонично с цветом глаз звезды и макияжем.
В одной из фотосессии певица предстала в мини-платье мандаринового цвета от бренда Elina Kim, украшенном бахромой с камнями. Наряд имел откровенное декольте, которое прекрасно подчеркнуло сексуальный бюст звезды. В этом платье Бужинская также похвасталась стройными ногами.
Примерила Катя еще одно мини для фотосета — изумрудную платье с обнаженными плечами и пикантным декольте. Свой аутфит звезда дополнила черным экстравагантным корсетом с бахромой, который имитировал нижнюю часть жакета.
Звезде очень идут наряды с цветами. Роскошно Катя выглядела в легком платье длины макси с цветочным принтом от украинского дизайнера Оксаны Мухи, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре.
Бужинская может быть и кокеткой. В фотосъемке она предстала в нежном и экстравагантном наряде от дизайнера Татьяны Стрелецкой: платье с черной полупрозрачной юбкой миди, бежевым корсетом с черными вставками и сексуальным декольте, а также белыми рукавами-фонариками с черными лентами.
А потом исполнительница сняла пальто и показала топ с пикантным декольте, расшитым бисером.
Эффектно выглядела Бужинская в элегантном коротком черном платье с жабо, которое дополнила замшевыми ботфортами на каблуках.
А на десерт — сексуальный образ Екатерины из пикантного фотосета. Звезда обольстительно позировала в ванне в прозрачном боди с цветочной вышивкой, которое идеально подчеркнуло ее пышный бюст.