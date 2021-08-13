Именинница дня: 10 роскошных образов Екатерины Бужинской

Народная артистка Украины празднует свое 42-летие.

Сегодня, 13 августа, у прекрасной певицы Екатерины Бужинской день рождения. Его она решила отпраздновать в Грузии, откуда показала снимки своего яркого образа.

Звезда предстала в купальнике, который подчеркнул ее сексуальное декольте, и платье на запах с разноцветным флористическим принтом. Лук Бужинская дополнила такой же повязкой на голову и очками в стильной зеленой оправе.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Мы поздравляем артистку и предлагаем вспомнить ее роскошные аутфиты, которые она демонстрировала поклонникам.

Бужинская — красивая, обаятельная и талантливая артистка. У нее прекрасное чувство стиля. Екатерина умеет удачно подбирать наряды, которые подчеркивают ее стройную фигуру и соблазнительные формы.

На юбилейной церемонии премии общенациональной программы "Человек года" в Национальной опере Украины певица появилась в невероятно красивом образе. На ней было приталенное платье цвета индиго, расшитое пайетками, от украинского дизайнера Екатерины Чепак. У наряда были плиссированные рукава, напоминающие крылья синей птицы.

Екатерина Бужинская/Фото Алена Яворская

Екатерина Бужинская/Фото Алена Яворская

Среди большой коллекции национальной одежды у Кати есть роскошное зеленое платье-вышиванка с пикантным декольте, розовыми вставками из натурального льна, которое для нее создал украинский бренд EmbroideredGem. Звезда его дополняет розовым поясом. Это платье-вышиванка очень идет артистке.

Екатерина Бужинская/Фото Алена Яворская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская/Фото Алена Яворская / Instagram Екатерины Бужинской

Еще в одном национальном костюме Екатерина продемонстрировала очаровательный и женственный образ. Она позировала перед камерой в белом платье-вышиванке с голубыми орхидеями и белым поясом на талии. Наряд выглядел гармонично с цветом глаз звезды и макияжем.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

В одной из фотосессии певица предстала в мини-платье мандаринового цвета от бренда Elina Kim, украшенном бахромой с камнями. Наряд имел откровенное декольте, которое прекрасно подчеркнуло сексуальный бюст звезды. В этом платье Бужинская также похвасталась стройными ногами.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Примерила Катя еще одно мини для фотосета — изумрудную платье с обнаженными плечами и пикантным декольте. Свой аутфит звезда дополнила черным экстравагантным корсетом с бахромой, который имитировал нижнюю часть жакета.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Звезде очень идут наряды с цветами. Роскошно Катя выглядела в легком платье длины макси с цветочным принтом от украинского дизайнера Оксаны Мухи, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре.

Какатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Бужинская может быть и кокеткой. В фотосъемке она предстала в нежном и экстравагантном наряде от дизайнера Татьяны Стрелецкой: платье с черной полупрозрачной юбкой миди, бежевым корсетом с черными вставками и сексуальным декольте, а также белыми рукавами-фонариками с черными лентами.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Катя любит экспериментировать со своим стилем. Однажды она порадовала поклонников эффектным образом lady in red. Звезда позировала в длинном пальто с поясом, костюме с брюками-клеш и шляпе.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской А потом исполнительница сняла пальто и показала топ с пикантным декольте, расшитым бисером. Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской Эффектно выглядела Бужинская в элегантном коротком черном платье с жабо, которое дополнила замшевыми ботфортами на каблуках. Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской А на десерт — сексуальный образ Екатерины из пикантного фотосета. Звезда обольстительно позировала в ванне в прозрачном боди с цветочной вышивкой, которое идеально подчеркнуло ее пышный бюст.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Эффектные образы Екатерины Бужинской (24 фото)

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