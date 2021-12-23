Именинница дня: 5 эффектных образов Анны Добрыдневой

Мы решили вспомнить самые запоминающиеся аутфиты певицы, в которых она появлялась на различных съемках или концертах.

Сегодня, 23 декабря, у талантливой певицы Анны Добрыдневой день рождения. Поздравляем артистку и предлагаем вспомнить ее самые эффектные образы за прошедший год.

У Анны отличное чувство стиля. Что бы певица ни надела, она во всем выглядит прекрасно.

В одной из фотосессий Добрыднева предстала в розовом пышном, длинном платье с оборками и обнаженными плечами. У наряда был высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Анна Добрыднева/Фото Татьяны Бундзило

В другом фотосете знаменитость позировала в блестящем боди с сексуальным декольте, из-под которого выглядывал такой же бюстгальтер, и лакированных ботфортах. Гламурности аутфиту добавила красная помада.

Анна Добрыднева / Instagram Анны Добрыдневой

В клипе на трек "Под эндорфином" Анна продемонстрировала образ в черном жакете-платье с блестящей бахромой на рукавах и широким поясом на талии, а также в лакированных ботфортах.

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

В этой же видеоработе красотка похвасталась еще и гламурным луком. Он состоял из блестящего боди с сексуальным декольте и экстравагантных брюках-штанинах, которые прикреплялись к черному широкому поясу.

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

Во время отдыха в Египте Добрыднева устроила себе фотосессию на пляже в травяном платье макси от украинского дизайнера Анастасии Ивановой. Образ она дополнила элегантными украшениями.

Анна Добрыднева / Instagram Анны Добрыдневой

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