Именинница дня: 5 интересных фактов из жизни Мадонны

Мадонну по праву считают одной из самых коммерчески успешных исполнителей в истории. Журнал Time включил певицу в список "25 женщин прошлого столетия, обладающих наибольшей властью", Мадонна стала одной из первых музыкантов-женщин, сделавших успешную карьеру на крупном лейбле и не потерявших творческий или финансовый контроль.

Мадонна / Фото: Associated Press

Сегодня, 16 августа, она празднует день рождения, и мы решили вспомнить самые интересные факты из ее биографии.

Мадонна третья из шести детей в семье. Мадонной Луизой ее назвали в честь матери, имя Вероника было выбрано в 12 лет для традиционного католического таинства миропомазания и не является официальным. Когда Мадонна начинала музыкальную карьеру, многие думали, что это ее творческий псевдоним, а не настоящее имя.

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Мадонна отлично училась в школе, но сверстники считали ее "девочкой с приветом" и недолюбливали за ее блестящую успеваемость. Мадонне было все равно, она была любимицей преподавателей и почти не общалась с одноклассниками. В интервью известному радиоведущему Говарду Стерну певица заявила, что считала их "идиотами", а себя - бедно одетой "деревенщиной".

Мадонна / Фото: Getty Images

Школу Мадонна закончила экстерном в 1976 году. Будущая звезда пошла против воли отца, который хотел, чтобы Мадонна стала врачом или юристом (IQ певицы в 17 лет было 140 баллов), и поступила в Мичиганский университет, где обучалась танцевальному искусству.

Мадонна и Дэвид Банда / Фото: Getty Images

Перебравшись в Нью-Йорк после окончания учебы, Мадонна сняла дешевую комнату в опасном районе и однажды была изнасилована. Об инциденте Мадонна не заявила в полицию, так как не хотела позора, а спустя много лет открыто рассказала об этом в интервью.

Мадонна / Фото: Associated Press

Весной 1981 года будущая звезда познакомилась с владелицей студии звукозаписи Камиллой Барбон – одним из первых менеджеров в шоу-бизнесе. Камилла нашла для своей подопечной жилье, дала ей деньги и начала с ней работать. После первых успехов Камилла начала злоупотреблять алкоголем, что вынудило Мадонну уйти от нее.

Мадонна, 1990 год, Роттердам / Фото: Getty Images

В июле 1983 года вышел дебютный альбом с названием Madonna. Поначалу он остался незамеченным, но в течение года достиг 8 места в чарте Billboard. Критик журнала Billboard Пол Грэйн тогда заявил, что Мадонна через полгода будет никому не нужна, но, как видите, время все расставляет по своим местам, и сейчас, спустя почти сорок лет музыкальной карьеры, певица по-прежнему на волне успеха.

Мадонна / Фото: Associated Press

Мадонна / Фото: Associated Press

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