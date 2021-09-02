Именинница дня: 55-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру в купальнике

Актриса в свой день рождения продемонстрировала фигуру в купальнике.

Сегодня, 2 сентября, Сальма Хайек отмечает свой юбилей – ей исполнилось 55 лет. По этому поводу актриса опубликовала в Instagram снимок с отдыха.

На нем Сальма запечатлена в море на фоне пальм. Одета она в слитный синий купальник, который отлично сидит на ее стройной фигуре. А ее пышный бюст даже немного выглядывает по боках из-под купальника.

Сальма Хайек / Instagram Сальмы Хайек

У звезды распущены волосы, а на лице отсутствует макияж и морщины. Выглядит она великолепно.

"С 55-летием меня! С нетерпением жду новых приключений #благодарна", - подписала фото Хайек.

Поздравляем актриса с юбиилеем!

Ранее Сальма показала архивное фото в эффектном образе lady in red. На ней было обтягивающее платье на тонких бретельках, с кружевными вставками и сексуальным декольте.

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Сальма Хайек в купальниках (12 фото)

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