Именинница дня: 7 интересных фактов из жизни Шерон Стоун

Американской актрисе, продюсеру и экс-модели исполнилось сегодня 65 лет.

В честь дня рождения одной из самых харизматичных и красивых кинозвезд Голливуда Шерон Стоун предлагаем вам вспомнить некоторые факты из ее жизни.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Стоун считают самой умной голливудской актрисой. Ее IQ составляет рекордные 154 балла, как у самого Альберта Эйнштейна.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Стать актрисой в 34 года Стоун помог случай. Она оказалась в помещении, где проходил кастинг в фильм Вуди Аллена "Воспоминания о звездной пыли". Она внимательно наблюдала за процессом, как вдруг ее позвали: "А Вас господин Аллен просит остаться". Тогда она сыграла незначительную дебютную роль.

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Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Успешной для Шерон стала роль Кэтрин Трамелл в картине "Основной инстинкт", от которой ранее отказались Джулия Робертс, Мег Райан и Мишель Пфайффер.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Стоун страдает сахарным диабетом и астмой. В 2001 году ей поставили диагноз "аневризма сосудов головного мозга" (внутримозговое кровоизлияние), от чего она едва не умерла. 2 октября 2001 года у актрисы случился инсульт, приведший к состоянию клинической смерти.

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Шерон три года была замужем за сценаристом и продюсером Майклом Гринбургом. Затем она вышла замуж за вице-президента и редактора газеты "Сан-Франциско Экзиминер" Фила Бронштейна, с которым развелась в 2004 году.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

У актрисы нет собственных детей. Она воспитывает троих приемных мальчиков. До того как Стоун стала матерью, у нее было несколько выкидышей.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Ходили слухи, что Шерон крутила роман с Леонардо Ди Каприо. В 1995 году именно она инициировала его участие в фильме "Быстрый и мертвый". Говорят, актриса тогда оплатила гонорар Лео.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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