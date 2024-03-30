Именинница дня: 10 экстравагантных образов Селин Дион

Селин Дион родилась в многодетной семье в провинции Квебек. Известной стала еще в подростковом возрасте благодаря тому, что ее будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать ее первую запись.

Селин познакомилась со своим мужем и менеджером Рене Анжелилом в 1980 году, когда ей было 12, а ему - 38, когда она и ее мать послали ему демозапись песни, которую написали.

Селин Дион / Фото: Getty Images

Международное признание Селин Дион впервые получила в 1980-х годах, заняв 3-е место на Музыкальном Фестивале Yamaha в Токио в 1982 году и победив на "Евровидение-1988", где она представляла Швейцарию.

Также читайте В эффектном платье с разрезом и лодочках Louis Vuitton: Селин Дион на концерте

Благодаря своему мужу она добилась всемирной славы, став одной из самых успешных исполнительниц в истории поп-музыки. Однако на пике популярности в 1999 году объявила о перерыве в карьере для того, чтобы завести семью и проводить время со своим мужем, у которого был диагностирован рак, а вернулась в музыку в 2002 году. После смерти Рене в 2016 году Селин продолжила работать, а мир узнал Дион не только как о прекрасной артистке, но и как о большой моднице.

Светские выходы Селин Дион всегда привлекают внимание. Селин любит яркие наряды, например, в платье с пышной асимметричной розовой юбкой с цветочным принтом от Oscar de la Renta, стоимость которого составляет 8900 долларов она блистала на улицах Нью-Йорка.

Селин Дион / Фото: Getty Images

Смело артистка носит луки цвета фуксии. Перед камерами певица совсем недавно появлялась в костюме, который состоял из блузки, плиссированной юбки с серебристым ремешком, брюк клеш и жакета. Еще и сумочку цвета фуксии певица взяла с собой.

Селин Дион / Фото: Getty Images

Также Дион легко может выйти на улицы в миниатюрном наряде, любит высокие сапоги на каблуках и головные уборы. Этот наряд с принтом "пепита" состоял из платья-кейпа с коричневым поясом на талии и шляпы, украшенной пером. Селин вновь блистала перед папарацци.

Селин Дион / Фото: Getty Images

Также читайте Обе в красивых платьях: принцессы Йоркские сходили на концерт Селин Дион в Лондоне

А как вам наряд из осенне-зимней коллекции 2020 бренда Moncler x Richard Quinn? Белое пальто с цветочной аппликацией, белую водолазку и колготы в тон Дион дополнила белыми туфлями-лодочками и маленькой белой сумкой на золотой металлической ручке. А также солнцезащитными очками-"лисичками" и серьгами-гвоздиками с бриллиантами. Ну очень эффектно получилось.

Селин Дион / Фото: Getty Images

Мини-платье с перьями на подоле Селин надела на показ Valentino. Платье было от Дома Valentino стоимостью 10 тысяч долларов. К нему певица подобрала босоножки в оттенке металлик на высоких каблуках и серьги-висюльки с золотыми камнями.

Селин Дион / Фото: Getty Images

А еще звезда охотно носит мини-юбки ярких оттенков в сочетании с лаконичным жакетом и интересной цветной обувью.

Селин Дион / Фото: Getty Images

Красные дорожки - еще один повод блеснуть экстравагантным луком. Как вам такое блестящее вечернее платье с глубоким декольте и высоким разрезом практически до трусов? А чего стоит головной убор. Очень эффектно.

Селин Дион / Фото: Associated Press

Жакеты Селион вообще очень любит и удачно их комбинирует не только с мини, но и с макси-платьями. И всегда большое внимание она уделяет аксессуарам.

Селин Дион / Фото: Getty Images

Ну и как же без пальто? В этом образе от Valentino Селин появилась на сцене "Грэмми", а стилизировал его знаменитый Ло Роуч.

Селин Дион / Фото: Getty Images

А вот в аутфит с джинсами и каблуками она тоже решила добавить эффектное пальто. В этотм луке она выглядела по-королевски.

Селин Дион / Фото: Getty Images