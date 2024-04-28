Ей сегодня 50: эффектные образы Пенелопы Крус

28 апреля, Пенелопе Крус исполняется 50 лет. Поздравляем актрису с днем рождения и предлагаем вспомнить ее лучшие светские выходы.

Пенелопа всегда славилась своим отличным чувством стиля. Для светских выходов она подбирает элегантные и изысканные аутфиты. Когда Крус появляется на красной дорожке, внимание всех переключается только на нее.

Пенелопа была последней музой покойного Карла Лагерфельда. Поэтому она очень любит образы от Chanel.

На церемонии "Оскар" в 2020 году году актриса предстала в черном платье Chanel с белым бантом на груди и пышной асимметричной юбкой с подолом из тюля. Тонкую талию Пенелопы украшал жемчужный пояс, а в качестве обуви она выбрала туфли черного цвета с закрытыми носками и высокой шпилькой.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Звезда носит платья и длины мини, которые отлично подчеркивают ее стройные ноги. На показе Chanel's Metiers d'Art в Париже она появилась перед фотографами в черном коротком платье Chanel с воланами, пышной юбкой интересной фактуры и пикантным декольте. Свой наряд она сочетала с черными босоножками на высоких каблуках, металлическим поясом на талии и черным маленьким клатчем, расшитым жемчужинами.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

На премьерном показе фильма "Долор и Глория" в кинотеатре "Капитолий" в Мадриде Крус продемонстрировала изысканный нежный аутфит в белом платье с блестящим верхом и струящейся юбкой, под которой даже не видно было ее обуви. Она сделала красивую волнистую укладку, надела серьги с драгоценными камнями и кольцо.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Очень элегантно Крус может выглядеть в жакете. На церемонии вручения премий Feroz Awards-2020 в Мадриде актриса продемонстрировала лук, который состоял из черно-белого короткого жакета с пайетками и без воротника и черной макси-юбки с пышным подолом. В руках звезда держала небольшой черный клатч, а в ушах у нее были небольшие серьги с камнями.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

На британской премьере фильма "Боль и слава" в Лондоне Пенелопа блистала в роскошном вечернем платье из кутюрной коллекции Ralph & Russo, инкрустированном камнями, и с белыми перьями. Главный акцент в наряде был сделан на откровенном декольте. Свой лук красотка дополнила босоножками в оттенке металлик на высоких каблуках и клатчем в тон. Волосы Крус собрала в вечернюю прическу, а на лицо нанесла макияж в естественных оттенках. Выглядела она превосходно.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press