Именинница дня: Екатерина Кухар продемонстрировала нежный образ с обнаженными плечами и цветами в волосах

Прима-балерина национальной оперы Украины отмечает юбилей.
Сегодня, 18 января, украинская прима-балерина Екатерина Кухар празднует свой день рождения. Ей исполнилось 40.
Прима поздравила себя в Instagram, опубликовав профессиональные снимки авторства Оксаны Шевчук.
Позировала Екатерина с обнаженными плечами, демонстрируя изящные ключицы. Руками она прикрывала декольте. На ее лице был нежный макияж. Голову украшал венок из голубовато-фиолетовых цветов. Кухар выглядел нежной и хрупкой.
"Ну, здравствуйте, 40! Не такие уж вы и страшные…", — подписала фото балерина.
Ранее Екатерина показала пикантное фото, на котором она позировала, лежа в постели. Одета балерина была в персиковую ночную рубашку с черным кружевом в зоне декольте. У нее было очень сексуальное декольте.
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