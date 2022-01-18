Именинница дня: Екатерина Кухар продемонстрировала нежный образ с обнаженными плечами и цветами в волосах

Именинница дня: Екатерина Кухар продемонстрировала нежный образ с обнаженными плечами и цветами в волосах

Прима-балерина национальной оперы Украины отмечает юбилей.

Сегодня, 18 января, украинская прима-балерина Екатерина Кухар празднует свой день рождения. Ей исполнилось 40.

Прима поздравила себя в Instagram, опубликовав профессиональные снимки авторства Оксаны Шевчук.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

Позировала Екатерина с обнаженными плечами, демонстрируя изящные ключицы. Руками она прикрывала декольте. На ее лице был нежный макияж. Голову украшал венок из голубовато-фиолетовых цветов. Кухар выглядел нежной и хрупкой.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

"Ну, здравствуйте, 40! Не такие уж вы и страшные…", — подписала фото балерина.

Ранее Екатерина показала пикантное фото, на котором она позировала, лежа в постели. Одета балерина была в персиковую ночную рубашку с черным кружевом в зоне декольте. У нее было очень сексуальное декольте.

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