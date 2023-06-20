Именинница дня: факты из жизни и 10 эффектных образов Николь Кидман

Одной из самых красивых и очаровательных актрис сегодня исполнилось 56 лет.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Она стала первой австралийской актрисой, получившей премию "Оскар", за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы". Также Николь получила премии "Золотой глобус", BAFTA, "Сатурн" и приз "Серебряный медведь".

С четырех лет она занималась балетом. Затем девочка продолжила учиться в женской средней школе Северного Сиднея, но покинула учебу из-за болезни ее матери (рак груди). Николь посвятила себя семейным заботам.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Первая роль Кидман была в 15 лет - в ремейке классического австралийского фильма "Рождество в лесу" (1982).

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Самые известные фильмы и сериалы с ее участием: "Билли Батгейт", "Мулен Руж!", "Холодная гора", "Рождение", "Газетчик", "Хемингуэй и Геллхорн", "Принцесса Монако" и "Лев".

В 2005 году Николь стала лицом легендарных духов Chanel №5. Это самая дорогая реклама в мире – ее бюджет составил 44 миллиона долларов. Гонорар актрисы составил 3,71 миллиона долларов.

Первого ребенка – дочку Санди Роуз - Кидман родила в 41 год – в 2008 году, от супруга Кита Урбана. Чтобы это случилось, актриса прошла длительный курс лечения против бесплодия.

Николь Кидман и Кит Урбан / Фото: Getty Images

До этого времени она воспитывала двоих приемных детей с ее первым мужем Томом Крузом.

Николь Кидман и Том Круз, 1997 год / Фото: Getty Images

В браке с Урбаном у них появилась еще одна дочь Фейс, которую выносила суррогатная мать.

Николь Кидман и Кит Урбан / Фото: Getty Images

Говорят, Николь помог забеременеть водопад, который, по поверьям, отвечает за плодовитость. Только после того, как она там искупалась, она смогла забеременеть. И это для Кидман стало самым большим счастьем, ведь, как она как-то сказала, ни одна роль или кинопремия не принесла столько счастья, столько приносят ей ее дети.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Кидман является не только талантливой актрисой, но и красивой стройной женщиной. Каждое ее появление на красной дорожке впечатляет, ведь она знает, что нужно надеть, чтобы выглядеть на высоте. Предлагаем вам оценить самые эффектные образы звезды.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / Фото: Associated Press

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Николь Кидман с мужем / Фото: Getty Images

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