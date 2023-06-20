Именинница дня: факты из жизни и 10 эффектных образов Николь Кидман

Сегодня актриса отмечает день рождения.
Одной из самых красивых и очаровательных актрис сегодня исполнилось 56 лет.
Она стала первой австралийской актрисой, получившей премию "Оскар", за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы". Также Николь получила премии "Золотой глобус", BAFTA, "Сатурн" и приз "Серебряный медведь".
С четырех лет она занималась балетом. Затем девочка продолжила учиться в женской средней школе Северного Сиднея, но покинула учебу из-за болезни ее матери (рак груди). Николь посвятила себя семейным заботам.
Первая роль Кидман была в 15 лет - в ремейке классического австралийского фильма "Рождество в лесу" (1982).
Самые известные фильмы и сериалы с ее участием: "Билли Батгейт", "Мулен Руж!", "Холодная гора", "Рождение", "Газетчик", "Хемингуэй и Геллхорн", "Принцесса Монако" и "Лев".
В 2005 году Николь стала лицом легендарных духов Chanel №5. Это самая дорогая реклама в мире – ее бюджет составил 44 миллиона долларов. Гонорар актрисы составил 3,71 миллиона долларов.
Первого ребенка – дочку Санди Роуз - Кидман родила в 41 год – в 2008 году, от супруга Кита Урбана. Чтобы это случилось, актриса прошла длительный курс лечения против бесплодия.
До этого времени она воспитывала двоих приемных детей с ее первым мужем Томом Крузом.
В браке с Урбаном у них появилась еще одна дочь Фейс, которую выносила суррогатная мать.
Говорят, Николь помог забеременеть водопад, который, по поверьям, отвечает за плодовитость. Только после того, как она там искупалась, она смогла забеременеть. И это для Кидман стало самым большим счастьем, ведь, как она как-то сказала, ни одна роль или кинопремия не принесла столько счастья, столько приносят ей ее дети.
Кидман является не только талантливой актрисой, но и красивой стройной женщиной. Каждое ее появление на красной дорожке впечатляет, ведь она знает, что нужно надеть, чтобы выглядеть на высоте. Предлагаем вам оценить самые эффектные образы звезды.
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