Именинница дня: "Холостячка" Злата Огневич сфотографировалась с ящерицей в Африке

Артистка отмечает сегодня свое 36-летие.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" – Злата Огневич – не заставила поклонников в Instagram долго ждать новые фото из ее африканского отдыха.

Певица опубликовала сегодня, 12 января, в свой день рождения серию снимков из своего путешествия в Танзанию. Она сфотографировалась на фоне водопада, а также с ящерицей на себе.

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Злата также в честь дня рождения написала себе послание:

"Девочка моя, я предлагаю тебе гораздо более интересную игру, чем танцы с мужчинами. Я предлагаю тебе игру под названием ЖИЗНЬ.

Играй, создавай СВОИ правила и чаще меняй их, когда пройдешь на следующий уровень. Познавай себя и познавай людей, признавай вклад КАЖДОГО человека в твою повседневную жизнь. Не бойся туманов и дождей, бойся превратиться в пустыню.

Вспомни, о чем так сильно мечтала в детстве, и воплощай: ярко, дерзко, сильно, смело! Все возможности открыты, так много есть еще версий тебя, выбирай любую и живи! Жизнь слишком прекрасна, чтобы проводить ее в темноте и грусти, лети на СВЕТ! Необъятный мир принадлежит Тебе, а ты - принадлежишь миру, сейчас и навсегда".

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