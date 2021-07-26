Именинница дня: как менялась TARABAROVA на протяжении карьеры

Светлана Тарабарова празднует свой день рождения, к которому презентовала новую песню.

"Солнце" украинской сцены, талантливая музыкант и автор песен Светлана Тарабарова сегодня, 26 июля, празднует свой день рождения. Празднует, как и полагается артистке: радует себя и своих слушателей премьерой новой танцевальной песни "Солодкі 16".

Молодость, ритм, танцы и позитивный настрой на все 100! Так звучит и так выглядит TARABAROVA сегодня. Но это не единственное ее творческое альтер-эго, которое примерила на себя певица в течение своей многолетней карьеры.

Сегодня мы вспомним и другую Тарабарову — романтическую, патриотическую, драйвовую — что ни трек, ни клип, то все чаще она транслирует слушателям новые грани своей творческой натуры.

Романтическая TARABAROVA

Всегда интересно наблюдать за развитием личности. Первая сольная работа светловолосой певицы увидела свет девять лет назад. В клипе на песню "Не касается" Светлана такая чистая, немного наивная, с разбитым сердцем, но верой в будущее.

Такой же романтичной и оптимистичной мы видим певицу и в ее новой работе. По-настоящему народный хит — "Мы верим в любовь" — светлый гимн влюбленности и веры в настоящие чувства стал саундтреком романтической комедии "Любовь в большом городе-3". В клипе рыжеволосая Тарабарова появляется в четырех разноцветных мини-платьях.

Патриотическая TARABAROVA

TARABAROVA — артистка, которая отвечает на все изменения в обществе и личной жизни новыми творческими всплесками. Так, в 2014-2015 годах Светлана пишет ряд патриотических песен в поддержку защитников нашей страны.

Яркая TARABAROVA

А потом изменения происходят и в личной жизни певицы: кольцо, свадьба, счастливая супружеская жизнь и вдохновение. Похоже, благодаря этому и сформировалась позитивная и светлая TARABAROVA, от которой постоянно сияют лучи добра. Она начинает еще больше писать, творить и дарить всем вокруг свой светлый вайб.

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

С выходом клипа "Добре з тобою" на украинской сцене появляется новая TARABAROVA. Именно здесь она впервые снялась с ярко-оранжевыми волосами, с которыми ходит по сей день. Так смело и ярко не менялась еще ни одна украинская исполнительница.

А дальше она примеряет на себя все больше образов в белых тонах: костюмов, романтических платьев и мини, сценических и повседневных луков — такое разнообразие сложно было представить до этого (если это не платье невесты, конечно).

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

Певица сотрудничает с украинскими дизайнерами одежды, каждый раз удивляя публику уникальным нарядом. Среди них — Кристина Бобкова, Полина Веллер, ALONOVA и другие. Это стиль молодой и яркой артистки, которая дарит свой свет всем вокруг. Внешность, своеобразный узнаваемый макияж (с белыми подводками и точками под глазами) и одежда в этом помогают.

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

Кстати, Светлана основала собственный бренд одежды "svitlo V tobi", реализовав свою детскую мечту стать дизайнером.

В это время TARABAROVA перерождается не только внешне, но и музыкально. Эпоха танцевальных хитов, воспалительных постановок и клипов со спецэффектами — это уже именно та артистка, которая сегодня зажигает маленькие сцены и большие стадионы по всей стране.

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

"Маніфест", "Мені казково", "Цунамі", "Найкрасивіша. No stress" — образы в клипах становятся все ярче, а стиль певицы уже не спутаешь ни с каким другим.

TARABAROVA-мама

Материнство не могло не изменить Светлану. С рождением сына Ивана певица выпускает целую пластинку "23:25", написанную во время беременности и названную временем рождения первого ребенка супругов. А маленькой Марии TARABAROVA посвящает песню-оберег "Сонечко" и клип, в котором показала будни звездной беременной мамы.

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

Кстати, маленький Иван уже успел сняться в видеоработе мамы — праздничном новогоднем клипе на композицию "Падає сніг". Пышное белое платье, романтический черный look, жакет в блестках — Светлана теперь позволяет себе быть такой разной снаружи, даже в пределах одного видео, но неизменно излучает добро и радость.

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

Поздравляем артистку с днем рождения и желаем неугомонного вдохновения!

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

Светлана Тарабарова/Пресс-служба

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