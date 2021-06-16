Именинница дня: Соломия Витвицкая в романтическом платье позировала на фоне гор

Ведущая ТСН празднует свое 41-летие.

Сегодня, 16 июня, Соломия Витвицкая празднует свой день рождения. По этому случаю она опубликовала в Instagram интересные фотографии из своей поездки в горы и к реки.

Соломия Витвицкая/Фото Татьяны Бундзило

Одета Соля была в романтическое красно-терракотовое платье с поясом и пикантным вырезом в зоне декольте.

Соломия Витвицкая/Фото Татьяны Бундзило

Волосы она распустила, прикрепив на них заколки с камнями, сделала макияж с акцентом на красной помаде и украсила уши экстравагантными серьгами.

Соломия Витвицкая/Фото Татьяны Бундзило

Соломия Витвицкая/Фото Татьяны Бундзило

"Люблю людей и жизнь. Продолжение следует... С ночи получаю ваши поздравления!!! Счастливая! Спасибо, что вы есть!!!" — написала под снимками Витвицкая.

Соломию поздравили в комментариях ее звездные друзья и коллеги:

Светлана Тарабарова: "Моя Соля, как я хочу тебя обнять. Спасибо, что ты у нас есть", Ольга Сумская: "Роскошная и неповторимая Соля, поздравляем сердечно! Быть добру!", Алла Мазур: "Солечка! Как рядом с тобой солнечно и уютно — видно даже на этих фото. Пусть и дальше твоя светлая энергия притягивает к тебе искренних людей и яркие события. С днем рождения!", Руслан Сеничкин: "Многая лета, Соломия, и хорошего года".

Поздравляем Соломию с днем рождения и с нетерпением ждем фотографии с празднования.

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