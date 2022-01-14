Именинница дня: жена главного героя "Холостяка-10" Макса Михайлюка показала стильный образ

Даша Хлистун поздравила себя с днем рождения новым фото в соцсети.

Сегодня, 14 января, жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 26.

Поздравить модель решила себя в Instagram, опубликовав снимок из профессиональной фотосессии. На нем Хлистун запечатлена в черном наряде с вышитым светлым узором. Волосы ее были идеально ровно уложены. На лице – макияж с акцентом на глазах. Шею манекенщица украсила кулоном на тонкой цепочке.

"26, но в душе до сих пор 18, пусть так будет всегда", - написала под фото Даша.

Поздравляем модель с днем рождения и ждем от нее новых интересных снимков.

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