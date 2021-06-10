Именинник дня: малоизвестные факты об Александре Стоянове

Сегодня, 10 июня, свой день рождения отмечает премьер балета Национальной оперы Украины Александр Стоянов.

Азартный, с яркой индивидуальностью, с непростой судьбой, характером, но уникальными физическими балетными данными. Его невероятный талант и физические данные позволяют ему ставить рекорды в балете и как следствие высокие гонорары за участие в спектаклях на мировых сценах, где он танцует лучшие партии в спектаклях. Его прыжки называют стояновские, ведь он приземляется тихо, а прыгает до небес так легко, как будто без особых усилий.

Александр Стоянов

Сегодня ему 34, и он уже совмещает профессию артиста с продюсированием, создает новые постановки, организовывает гастроли в Украине и за ее пределами, он стал мощным двигателем прогресса в украинском балете.

Александр Стоянов

Александр Стоянов

Мы подготовили 7 малоизвестных фактов об Александре Стоянове:

1. Александр вырос в многодетной семье, у его родителей 4 детей. Саша второй ребенок.

2. В 10 лет как-то раз он с сестрой Леной проиграл все деньги в азартные игры, которые зарабатывали они около полугода, собирали виноград и продавали бабушкам на рынке, перепродавали какие-то вещи… А проиграли в игровых автоматах за считанные секунды все, что было нажито непосильным трудом. "После этого случая в азартных играх я не участвую, даже будучи в казино Las Vegas, я не потратил ни доллара" - говорит Стоянов.

Александр Стоянов

Александр Стоянов

3. Танцевал на высоте 5 тысяч метров. "Однажды в Латинской Америке мы танцевали на высоте почти 5 тысяч метров, – вспоминает Стоянов. – Где не то что танцевать, дышать было сложно. За кулисами каждому артисту давали кислородные баллоны с масками. После первого номера мы ощутили их необходимость".

4. Считает своей судьбоносной ролью партию Щелкунчика в одноименном балете. С этой партии он начал свой дебют, а также именно в этом спектакле его поставили в пару с Екатериной Кухар, которая стала его партнершей не только на сцене, но и в жизни. Сейчас они вместе воспитывают двоих детей – Тиму и Настю. Теперь есть партии, которые он танцует только со своей женой Екатериной, например, Ромео в спектакле "Ромео и Джульетта".

Александр Стоянов

5. Является серым кардиналом, который успешно переманивает лучшие балетные кадры из-за границы в Украину. По приглашению Александра Стоянова американские артисты эмигрировали в Украину.

На протяжении долгого периода из Украины уезжали многие артисты балета в поисках лучшей жизни на Западе. И вот впервые за всю историю независимой Украины артисты с мировым именем переехали в Украину. Стоянов пригласил работать приму-балерину New York City Ballet и San Francisco Ballet Анну Софию Шеллер из США.

Александр Стоянов

Александр Стоянов

Александр Стоянов

6. Очень любит экстремальные виды спорта, рибалку, охоту, походы за грибами, но самое главное его увлечения – скорость. "Все детство у меня были одни и те же подарки: часы и велосипеды. Больше меня ничего из подарков не интересовало. Часы выдерживали неделю, так как я вел очень активный образ жизни, а велосипеды немного дольше. В 15 лет я даже умудрился разбить папино авто, две двери и бампер, пока он был в командировке. Зная мою слабость к авто, родители этим пользовалась. Для того чтоб я не оставил балет в разное время они меня мотивировали покупкой разного транспортного средства (смеется). Ведь в балет меня отдали помимо моего желания, но по воле судьбы", - вспомнил Александр.

Александр Стоянов

7. После окончания киевского хореографического училища его приглашали танцевать в Мариинский театр, Новосибирский, Львовский, Донецкий и Киевский. По рекомендации своего педагога Денисенко остался в Национальной опере. Были также предложения от Большого театра и Берлинской оперы, но из-за того, что Екатерина Кухар отказалась с ним ехать в другой театр, остался на Родине. Вот и хорошо, что Екатерина для Украины сохранила первоклассного артиста, который теперь развивает украинский балет.

Александр Стоянов

Александр Стоянов

Александр Стоянов

Александр Стоянов

Александр Стоянов

Александр Стоянов

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