Имоджен Путс в прозрачном платье, а Кристен Стюарт в рубашке и брюках: девушки сходили на чаепитие
Кристен Стюарт вместе с актрисой Имоджен Путс посетила чаепитие BAFTA 2026 в Лос-Анджелесе.
Имоджен Путс снялась в главной роли режиссерского дебюта Кристен Стюарт — фильме «Хронология воды» и теперь они часто вместе появляются в светском обществе.
Кристен и Имоджен прибыли в отель Four Seasons Los Angeles в Беверли-Хиллз на мероприятие, ознаменовавшее старт нового сезона различных церемоний и премий в Америке.
35-летняя Стюарт появилась на мероприятии в короткой светлой рубашке и черных брюках, которые сочетала с черными грубыми лоферами и металлической цепью на шее. У Кристен был легкий макияж и взъерошенная прическа.
36-летняя Имоджен надела черное трикотажное платье без бюстгальтера и черные туфли-лодочки, белокурые волосы распустила и уложила красивыми локонами, а также сделала выразительный макияж с розовыми тенями на веках.
Напомним, недавно мы показывали, как Кристен Стюарт прошлась в прозрачном платье по улицам Нью-Йорка и попала под прицелы фотографов.