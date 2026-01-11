Имоджен Путс в прозрачном платье, а Кристен Стюарт в рубашке и брюках: девушки сходили на чаепитие

Имоджен Путс и Кристен Стюарт / © Getty Images

Имоджен Путс снялась в главной роли режиссерского дебюта Кристен Стюарт — фильме «Хронология воды» и теперь они часто вместе появляются в светском обществе.

Кристен и Имоджен прибыли в отель Four Seasons Los Angeles в Беверли-Хиллз на мероприятие, ознаменовавшее старт нового сезона различных церемоний и премий в Америке.

35-летняя Стюарт появилась на мероприятии в короткой светлой рубашке и черных брюках, которые сочетала с черными грубыми лоферами и металлической цепью на шее. У Кристен был легкий макияж и взъерошенная прическа.

36-летняя Имоджен надела черное трикотажное платье без бюстгальтера и черные туфли-лодочки, белокурые волосы распустила и уложила красивыми локонами, а также сделала выразительный макияж с розовыми тенями на веках.

