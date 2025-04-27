Импланты в космосе: известный хирург прокомментировал возможные пластические операции Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Associated Press

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За внешностью 55-летней журналистки и актрисы внимательно следят медиа и специалисты по эстетической медицине, которые уверены, что природой здесь не обошлось.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Специально для ТСН.ua возможные пластические операции Лорен прокомментировал известный пластический хирург, заслуженный врач Украины - Дмитрий Слоссер.

«Актуальные фото Санчес в преддверии полета в космос демонстрируют почти идеальные черты лица с четко очерченными линиями подбородка и челюсти. Вероятно, она корректировала форму носа, выполняла подтяжку нижней части лица», — комментирует врач.

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Лорен Санчес / © Associated Press

Хирург обращает внимание и на форму груди журналистки. По его словам, они изменились на фото разных лет.

"Сравнивая фото Лорен в более младшем возрасте и сейчас, можно заметить увеличение объема груди, что вызывает предположение о возможной хирургической коррекции", - добавил Дмитрий Слоссер.

Лорен Санчес / © Getty Images

Также обращает на себя внимание значительное увеличение губ. Сравнивая фото прошлых лет, можно констатировать, что определенные манипуляции проводились. Это также подтверждает и пластический хирург: «Могу уверенно сказать, что губы Санчес увеличивала точно. Вероятно, ей в этом помогли косметологи, которые увеличили объем с помощью филлеров».

Лорен Санчес / © Associated Press

Кстати, все эти изменения произошли накануне ее полета в космос, который состоялся 14 апреля 2025 года. Некоторых пользователей интересовало, как в условиях невесомости будет вести себя тело, которое претерпело изменения на столе пластического хирурга? На этот вопрос ответил Дмитрий Слоссер:

«Фактически туристы начали летать в космос недавно. Раньше это делали только профессионалы, которые проходят многие этапы подготовки и тщательный отбор. Я сомневаюсь, что тогда были женщины с пластическими операциями. Сейчас мы это можем увидеть реально, поэтому Санчес могла стать первой женщиной с пластическими операциями в космосе».

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Поскольку полет в космос с вероятно установленными имплантами груди у Санчеса был одним из первых, важно отметить и возможное влияние внеземных условий на них.

«Думаю, что современный летательный корабль такого типа, который был использован для полета женщин, точно оборудован максимально приближенным к земным условиям. Фактически имплантаты не должны деформироваться, и мы не увидели ни одного негативного опыта после возвращения космических туристок на Землю», — сказал врач.

Сама Санчес не комментирует слухи, однако продолжает появляться на публике в стильных образах, что только усугубляет интерес к ее трансформациям.

Лорен Санчес / © Getty Images

Напомним, ранее Лорен Санчес уже показывала, как готовится к путешествию в космос — с ярким макияжем, наращенными ресницами и уверенным взглядом.