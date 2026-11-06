Нита Амбани / © Getty Images

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63-летняя Нита Амбани, супруга самого богатого человека Индии, привлекла всеобщее внимание во время открытия The Library — пространства, посвященного книгам, общению и гастрономии. Для этого мероприятия она выбрала эффектную брошь Soaring Spirit, созданную известным ювелирным художником Уоллесом Чаном.

На изготовление этого изысканного украшения Чан потратил целых 10 лет, сообщает The Indian Express. Брошь инкрустирована цаворитом весом 17,67 карата, бриллиантами желтого и других фантазийных цветов, рубином, розовым сапфиром и титаном. По оценкам, её стоимость на современном рынке составляет от 1,5 до 1,8 миллиона долларов США.

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Нита Амбани / © Getty Images

Согласноофициальному сайту Уоллеса Чана, бабка олицетворяет мечты, является носителем времени и символом безграничности измерений. Её крылья символизируют абак — счёты, которые являются одновременно вычислительным устройством и системой измерения.

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«Стрекоза словно отмеряет время каждым взмахом своих крыльев. Она рассчитывает силу, необходимую для того, чтобы подняться на разную высоту и преодолеть препятствия. Мы не можем читать её мысли, но видим, что она воспринимает окружающую среду. Стрекоза улавливает каждую деталь вокруг себя и благодаря этим наблюдениям выстраивает гармоничные взаимоотношения с природными стихиями. Во время полёта она становится единым целым с миром. Её крылья движутся в унисон с ветром, создавая звуковые волны, которые сливаются с окружающим миром — вибрациями самой жизни. Каждая частичка её существа взаимодействует со Вселенной: со светом, звуками, небом, водой и землёй. Она выходит за пределы всех измерений. Стрекозы грациозно парят в воздухе. Они живут полной жизнью, не зная ограничений. Их наполняют восторг от мира и беззаботная свобода. Подобно детям, они свободны и полны безграничных возможностей. Титановое тело стрекозы гибкое и движется вместе с телом человека, носящего украшение. Оно не подчиняется земным условностям и не ограничивается устоявшимися формами».

Нита Амбани / © Getty Images

Брошь в виде бабки Нита Амбани носила, прикрепив её к элегантному бежевому брючному костюму с изящными кружевными деталями. Волосы она оставила распущенными, уложив их мягкими волнами, а образ дополнила бриллиантовыми украшениями из своей личной коллекции.

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