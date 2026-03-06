Инфлюенсеры выбирают трендовый белый: Леони Ханне и Кьяра Ферраньи на Неделе моды

Леони Ганне и Кьяра Ферраньи / © Associated Press

Во Франции проходит Неделя моды, на которую прибыли со всего мира звездные гости, в том числе инфлюенсеры Леони Ханне и Кьяра Ферраньи, которые являются одними из самых влиятельных модных блогеров. Женщины посетили показ Модного дома Schiaparelli во время которого креативный директор бренда Дэниел Розберри представил публике коллекцию на сезон осень-зима 2026-2027.

Обе знаменитости выбрали образы трендового белого цвета, который в декабре 2025 года эксперты Института цвета Pantone назвали главным цветом 2026 года.

Леони Ханне пришла в абсолютно прозрачном легком костюме с жакетом и брюками, который дополнила массивным колье на шее, золотой сумкой и босоножками.

Леони Ханна. / © Associated Press

Кьяра Ферраньи же выбрала креативный костюм с юбкой и жакетом, который обнажал живот и имел украшения в виде больших круглых элементов на карманах. В руке она держала небольшую черную сумку, а также обула черные туфли.