 Instagram vs реальность: Ева Лонгория показала, как на самом деле снимаются красивые кадры для блога

Ева Лонгория продемонстрировала, как сильно отличается жизнь в Instagram и реальность.
46-летняя актриса опубликовала забавные кадры, которые сделала возле бассейна. На снимках Ева запечатлена в легком розовом платье, шляпе и сандалиях. На первом фото звезда пытается красиво позировать, стоя на бортике бассейна, слега подняв одну ногу вверх. При этом ногой Ева слегка дотрагивается к воде и делает красивые брызги.
На двух других фотографиях Лонгория демонстрирует, как обстоят дела в реальной жизни. Она показала, как едва не плюхнулась в этот бассейн, когда делала этот постановочный снимок, а также то, что еще происходило "за кадром".
"Instagram vs реальность", - так подписала актриса фотографии.
Напомним, Ева очень любит показывать подписчикам фото, где запечатлена в купальниках и часто хвастается своей подтянутой фигурой.
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