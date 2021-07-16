Instagram vs реальность: Ева Лонгория показала, как на самом деле снимаются красивые кадры для блога

Instagram vs реальность: Ева Лонгория показала, как на самом деле снимаются красивые кадры для блога

Ева Лонгория продемонстрировала, как сильно отличается жизнь в Instagram и реальность.

46-летняя актриса опубликовала забавные кадры, которые сделала возле бассейна. На снимках Ева запечатлена в легком розовом платье, шляпе и сандалиях. На первом фото звезда пытается красиво позировать, стоя на бортике бассейна, слега подняв одну ногу вверх. При этом ногой Ева слегка дотрагивается к воде и делает красивые брызги.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

На двух других фотографиях Лонгория демонстрирует, как обстоят дела в реальной жизни. Она показала, как едва не плюхнулась в этот бассейн, когда делала этот постановочный снимок, а также то, что еще происходило "за кадром".

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

"Instagram vs реальность", - так подписала актриса фотографии.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

Напомним, Ева очень любит показывать подписчикам фото, где запечатлена в купальниках и часто хвастается своей подтянутой фигурой.

Читайте также: Instagram vs реальность: "ангел" Роми Стридж показала себя "без фильтров"

Ева Лонгория в купальниках (20 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку