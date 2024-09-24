Интересный выбор: 71-летняя Изабель Юппер появилась в гламурном костюме на красной дорожке

Обычно знаменитости для подобных мероприятий выбирают вечерние платья, но актриса решила немного выделится из толпы.
Французская актриса театра и кино - 71-летняя Изабель Юппер - появилась на красной дорожке Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. В рамках этого мероприятия состоялась презентация южнокорейского фильма Нужды путешественника, которую она посетила. В этой картине Изабель сыграла главную роль.
Перед камерами актриса позировала в гламурном брючном костюме черного цвета. Этот оверсайз наряд был полностью расшит пайетками. Создал его бренд Balenciaga, с которым Юппер давно сотрудничает.
Образ актриса дополнила черными туфлями, солнцезащитными очками и стильными серебристыми украшениями одним из которых была цепочка с кулоном-сердцем.
Напомним, что наряд от Balenciaga французская актриса также надела на самое гламурное событие Нью-Йорка, которое проводилось весной - благотворительный костюмированный бала Met Gala. На ней тогда было нежное особенное платье в стилистике свадебного наряда 1930-х годов, созданное по мотивам бренда Callot Soeurs основаного ее семьей.
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